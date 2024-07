Los estadios del municipio Piar, como el Simón Chávez, 17 de Mayo y Valentín Sánchez “Matoca”, presentan un estado deplorable de abandono, donde el facilitador deportivo o entrenador, ha hecho hasta lo imposible para que la Dirección de Deporte de la localidad, rescate esos espacios siendo acciones infructuosas.

Julián Coro, deportista expresó que los mismos deportistas que se trasladan hasta esos espacios, se han dado la tarea de realizar el desmalezamiento en el campo de juego.

“Hay mucha maleza y ahora con las lluvias el monte crece más, la funcionaria que está al frente de la dirección de deporte en Upata, hace el menor caso a las denuncias que hemos hecho, aquí el deporte no es tomado en cuenta, así como las instalaciones deportivas”.

El estadio de 17 de mayo, se encuentra en el sector con el mismo homónimo, ha sido un lugar que ha llevado a muchos atletas a las grandes ligas y campeonatos fuera del país, sin embargo, ese lugar no le han dado la atención que requieren.

“Los baños no funcionan, no hay vestidores, no hay mayas, no hay arcos, las estructuras metálicas están oxidadas, parte del cercado está tumbado, no hay alumbrado, son muchas necesidades”, indicó Coro.

Panorama lamentable

Mientras que el estadio Valentín Sánchez “Matoca”, ubicado en el sector Coviaguard, también recibe atención de desmalezamiento por los mismos equipos de futbol salas y menor, beisbol y kikimbol, tampoco cuenta con baños, dogaos.

“Hacemos las prácticas a medias, hay mucha potencialidad en niños que debemos aprovechar y para eso es necesario tener este estadio en buen estado”, informó el atleta Juan Carlos Ríos.

Mientras que el estadio Simón Chávez, está en la avenida Valmore Rodríguez, lleva también mucho tiempo con un panorama lamentable, pero, sus espacios han servido para que los entrenadores les enseñen diferentes disciplinas a los equipos que allí existen.

Por último los deportistas, entrenadores y facilitadores, hacen un llamado a las autoridades municipales, abrir una oportunidad para formular proyectos en atención a los espacios deportivos.