Tres estudiantes de la promoción 91 de médicos cirujanos de la Universidad de Oriente – Núcleo Bolívar se vieron sorprendidos al descubrir que, a pesar de sus méritos académicos, no los incluyeron en la lista de menciones honoríficas debido a un supuesto error administrativo.

Los afectados son Rainelys Cruz, Pedro Tong y Fabiana Arévalo.

Cruz relató a Nueva Prensa Digital que el día jueves 13 de este mes, a través de la red social X, se publicó el listado de menciones honoríficas donde ninguno de los tres estudiantes aparecía mencionado, lo que generó asombro en el grupo.

«Ante esta situación, decidimos acudir al decanato el día viernes en busca de una explicación», declaró.

Asimismo, alegó que tras revisar sus expedientes académicos, les informaron que supuestamente habían reprobado la materia de ginecología y obstetricia 1, situación refutada por los afectados.

«Nosotros quedamos sorprendidos porque eso es totalmente falso. Pero no contamos con ningún medio para dar por entendido esta situación», puntualizó.

Agregó que este incidente los dejó decepcionados y tristes, ya que sienten que su esfuerzo y dedicación académica no los reconocerán como corresponde.

Además, precisó que esto ha levantado dudas sobre la transparencia y equidad de los procesos administrativos en la universidad, siendo tema de discusión en redes sociales y en la opinión pública.

Estudiantes piden tomar medidas

En cuanto a las medidas que esperan que se tomen para corregir esta situación, los estudiantes solicitan que se rectifique el error antes de su graduación, así como que se implementen mecanismos que permitan a los estudiantes acceder a su historial académico detallado en cada semestre para prevenir futuros errores administrativos.

Por otro lado, aunque no han tomado acciones legales, los estudiantes aseguran que no descartan recurrir a esta vía si no reciben una respuesta satisfactoria por parte de las autoridades de la universidad, ya que consideran que su caso es de relevancia y merece que los atiendan con prontitud y justicia.

«Este lamentable suceso pone de manifiesto la importancia de una gestión administrativa precisa y transparente en las instituciones educativas, asegurando que los logros y esfuerzos de los estudiantes sean reconocidos y valorados como corresponde», concluyó Cruz.