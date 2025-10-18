El venezolano Eugenio Suárez disparó dos cuadrangulares, entre ellos un grand slam, y remolcó cinco carreras en la exhibición de los Marineros, que dominan el pulso por 3-2 y quedaron a un triunfo más para conquistar el Campeonato de la Liga Americana y sellar de paso su visado para la Serie Mundial.

Suárez pegó un vuelacercas en la segunda entrada para inaugurar el marcador y luego fletó su grand slam, productor de cuatro carreras que rompió el empate en la octava entrada del juego en el T-Mobile Park de Seattle.

Antes del batazo ganador de Suárez, Cal Raleigh mandó la pelota fuera del parque para igualar el marcador por los Marineros.

El cubano Randy Arozarena, quien anotó una carrera por los de Seattle, le robó lo que sería un cuadrangular a Ernie Clement en la parte alta del octavo capítulo, saltando y tomando la pelota que se dirigía a superar la pared del jardín izquierdo.

Gabe Speier (1-0) tiró un capítulo en blanco para acreditarse la victoria por los Marineros.

La derrota fue para Brendon Little (0-1), quien permitió tres anotaciones, sin retirar a ninguno de los bateadores que enfrentó.

Los Marineros y los Azulejos se enfrentarán el próximo domingo en el sexto partido de la serie, que se jugará en el Rogers Centre de Toronto.