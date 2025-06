En aquel tiempo, Pedro, volviéndose, vio que los seguía el discípulo a quien Jesús tanto amaba, el mismo que en la cena se había apoyado en su pecho y le había preguntado: «Señor, ¿quién es el que te va a entregar?» Al verlo, Pedro dice a Jesús: «Señor, y este ¿qué?» Jesús le contesta: «Si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme.»

Entonces se empezó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no moriría. Pero no le dijo Jesús que no moriría, sino: «Si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué?» Este es el discípulo que da testimonio de todo esto y lo ha escrito; y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero.

Muchas otras cosas, hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que los libros no cabrían ni en todo el mundo.

Reflexión del Evangelio

La Iglesia universal celebra hoy la Fiesta, entre otros santos, en honor a San Roberto, nació en Monte Luciano, Toscana, Italia, en 1542. Murió el 17 de septiembre de 1621. Fue un miembro de la Compañía de Jesús, cardenal, arzobispo, e inquisidor en la época de la contrarreforma, que defendió la fe y la doctrina católica.

Su canonización se demoró mucho porque había una escuela teológica contraria a él, que no lo dejaba canonizar. Pero el sumo pontífice Pío XI lo declaró santo en 1930, y Doctor de la Iglesia en 1931.

Liturgia del Día

En la liturgia del día meditamos los textos: Hch 28,16-20.30-31; Sal 10: y el Evangelio de Nuestro Señor JESUCRISTO, según San Juan capítulo 21, del verso 20 al 25. Estamos en la víspera del domingo de Pentecostés, con el cual se concluye el Tiempo Pascual y retomamos el Tiempo ordinario.

Por eso es que hoy en la liturgia diaria, se termina la lectura secuencial del evangelio de Juan, con la lectura de los últimos versículos del último capítulo, valga la redundancia, y en el que se relata el encuentro de JESÚS junto a dos de sus seguidores más cercanos,: Pedro y el «Discípulo Amado».

Pero ¿Quién es este discípulo amado? El Cuarto Evangelio menciona en varios lugares a un discípulo a «quien JESÚS quería mucho» y en otras ocasiones como «el otro discípulo» ((Jn 13,23; 18,15-16; 19,26; 20,3-4.8; 20,2-10:21,20-24), y entre ambos parece haber una cierta tensión.

Muy pertinente es resaltar que no se encuentra en ningún otro escrito una referencia a su nombre, y que desde el siglo II este discípulo ha sido identificado como «Juan», el pescador de Galilea, el hijo del Zebedeo.

Sin embargo, más importante, que la identificación de este discípulo, cuyo nombre se calla de manera intencional, es el mensaje que este Evangelio quiere transmitirnos y que es una reflexión profunda y claramente centrada en la Persona de JESÚS y Su Relación con el PADRE, y con Su Obra Redentora.

Por eso es que su lectura y reflexión plantea a toda persona que tenga contacto con este Mensaje, la urgencia de dar una respuesta de FE a la Iniciativa del AMOR de DIOS.

Discípulo Amado

Al confrontarnos con el texto y vernos retratados en la actitud de Pedro o en la del «Discípulo Amado».

Teniendo en cuenta que quizá Pedro se sentía «pequeño» a su lado, y se preguntaba cómo debía tratarle. Por eso es que hoy el Maestro nos dice: «no te compares con nadie, ni pretendas controlar a otros que me siguen y me aman».

Ya que el discípulo debe responder por sí mismo, al llamado que se le ha hecho, con su testimonio de vida. De los otros se ocupa y se ocupará el Señor con Todo Su AMOR.

Se trata entonces de no desviar la atención mirando lo que hacen o lo que dejan de hacer los otros, por lo que hay que agudizar la mirada, para centrarnos en JESÚS y poner los ojos solo en Él, de modo que cuando miremos a los demás lo hagamos con el mismo AMOR, con el que Él nos mira a nosotros.

Actitud

Y si tomamos la actitud del «Discípulo Amado», caigamos en cuenta que como este personaje no tiene nombre, entonces debe de ser una invitación de DIOS a través del Escritor Sagrado, para que cada uno de los que tengamos la bendición de leer y meditar estas Palabras, podamos ponerle nuestro nombre y sentirnos como «el discípulo Amado».

Y de esta manera logremos vivir la experiencia cristiana desde el AMOR intenso con el que este personaje vive la intimidad con JESÚS.

Así pues, que hoy es el día, para experimentar desde las primeras horas este hecho tan extraordinario y al caer la tarde vayamos al compartir comunitario de nuestra vigilia de Pentecostés.

Y regocijados por el AMOR de JESÚS podamos sentirnos como «el Discípulo Amado», para el cual no hay barreras, ni amenazas que perturben su Misión. Actitud y disposición que nos hará recibir de una mejor manera al Espíritu Santo, mañana en el día de Pentecostés.

Señor JESÚS, danos la suficiente fortaleza para ser Testigos de la Verdad de Tu Evangelio a toda hora y en todas partes y de esta manera podamos seguir escribiendo para todos los pueblos, las otras muchas Manifestaciones Tuyas en medio de la gente.

Amén.

Luis Perdomo

Animador bíblico de la Diócesis de Ciudad Guayana