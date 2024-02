En aquel tiempo, a los discípulos se les olvidó llevar pan, y no tenían más que un pan en la barca. Jesús les recomendó: «Tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes.»

Ellos comentaban: «Lo dice porque no tenemos pan.» Dándose cuenta, Jesús les dijo: «¿Por qué comentan que no tienen pan? ¿No acaban de entender? ¿Tan torpes son? ¿Para qué les sirven los ojos si no ven, y los oídos si no oyen? A ver, ¿cuántos cestos de sobras recogieron cuando repartí cinco panes entre cinco mil? ¿Se acuerdan?» Ellos contestaron: «Doce.»

«¿Y cuántas canastas de sobras recogieron cuando repartí siete entre cuatro mil?» Le respondieron: «Siete.» Él les dijo: «¿Y no acaban de entender?»

Reflexión del evangelio

La Iglesia universal celebra hoy la fiesta entre otros santos, en honor al Beato Jordán de Sajonia, quien nació en el castillo de Burgberg, Westfalia, hacia el año 1176 y murió el 13 de febrero de 1237, en las costas de Siria frente a Ptolemaida, San Juan de Acre, actual Akko. Tras las huellas de santo Domingo de Guzmán, al que sucedió como maestro general de la Orden, este apóstol infatigable que evangelizó dentro y fuera de Europa, es considerado patrón de la obra de las vocaciones dominicanas».

En la liturgia del día meditamos los textos: St 1,12-18; Sal 93; y el Evangelio de Nuestro Señor JESUCRISTO, Según San Marcos capítulo 8, del verso 14 al 21.

JESÚS hace un símil, comparando las actitudes humanas, con la levadura, y que en este contexto significa las motivaciones interiores que corrompen y amenazan a una persona.

La levadura de los fariseos, es su religiosidad hipócrita y su búsqueda de prestigio religioso; la de Herodes es sus ansias de poder y su violencia opresora.

Advertencias a los discípulos

De allí que, JESÚS, comience advirtiendo a los discípulos, que se guarden de la «levadura», de los fariseos, así como de la de Herodes. Les previene del peligro que suponen, dejarse guiar por intereses mezquinos que representan cada uno de esos sectores, unos desde el ámbito religioso y desde el ámbito sociopolítico, ya que ambos son un «fermento» dañino para «la masa», que es el pueblo de Israel.

Pero los discípulos no entienden esta comparación, y creen que se refiere al pan material, que se les había olvidado. Son como ciegos y sordos espirituales. Por eso es que, JESÚS les reprende y les confronta con severidad, haciéndoles una serie de preguntas, mediante las cuales pretende que reconozcan su Mesianismo, desde los «Signos» que le han visto hacer.

Los exhorta para que abran su corazón y reconozcan con los ojos de la Fe, la Verdadera Identidad de quien, en la multiplicación de los panes, se les ha Revelado como el Portador de la Salvación definitiva.

Confrontación del Evangelio

Al confrontarnos con el texto, y ponernos en el lugar de los discípulos, nos genera unos sentimientos de profunda aflicción. Ya que la Palabra nos recuerda hoy que nosotros también podemos ser de los que, a pesar de llevar tiempo en los Caminos del Señor y ser asiduos a la Iglesia, muchas veces no entendemos, lo que Él nos dice a través de Su Palabra, y es por eso que no asumimos de manera clara y contundente nuestra Misión de ser agentes transformadores de un mundo sometido por las fuerzas del mal, tanto en el plano material, como espiritual.

Por eso es que, JESÚS, nos recuerda a sus discípulos de todos los tiempos, que debemos de estar atentos, para no dejarnos contagiar por la levadura de la incomprensión y de la incredulidad que nos rodea y nos advierte de las tentaciones que podemos tener continuamente, ya que, a pesar de haber sido seleccionados como depositarios del misterio del Reino de DIOS, no somos inmunes a la ceguera, a las desviaciones y a la inmediatez del mundo que nos rodea.

Cosas buenas y bendiciones

El Maestro también nos confronta sobre todas las cosas buenas y las bendiciones que a lo largo de nuestras vidas hemos recibido, los cuales la mayoría de las veces lo celebramos como éxitos personales, sin dar gracias a DIOS, pero cuando tenemos una situación difícil, entonces acudimos a DIOS para reclamarle Su Presencia o Su falta de Asistencia.

Por eso es que hay la necesidad de esta corrección Fraterna que DIOS nos hace y nos hace ver que la historia de Amor de DIOS con nosotros incluye momentos de confrontación y corrección.

La Palabra y la vida nos ponen en ocasiones ante cuestionamientos de los que conviene aprender, para enderezar el rumbo, y en definitiva para llegar a ser los discípulos que JESÚS necesita, para continuar la Misión que Él nos ha encomendado, de ser «Luz» para un mundo que camina en tiniebla y «levadura» para transformar la sociedad perturbada por el egoísmo, la indiferencia y la exclusión.

Señor JESÚS, danos la fortaleza necesaria para asumir la Misión que nos has encomendado de ser «Luz» para un mundo que camina en tiniebla y «levadura» para transformar la sociedad perturbada por el egoísmo, la indiferencia y la exclusión.

Amén.

Luis Perdomo

Animador bíblico de la Diócesis de Ciudad Guayana