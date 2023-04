Alfredo Chirinos, exgerente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) señalado de espionaje, quien el pasado fin de semana salió en libertad, declaró este miércoles 5 de abril que durante su reclusión en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) sufrió torturas.

A mí me quemaron la cara, me reventaron las costillas a patadas (…) Duré cuatro horas boca abajo recibiendo patadas y con un químico que me peló la cara», aseveró Chirinos durante una entrevista en el programa Vladimir a la carta».

El exfuncionario de Pdvsa aseguró que la juez que llevaba su caso vio el estado en que se encontraba, tras ser torturado, cuando lo presentaron en el tribunal. «Cuando le mostré todos los golpes me dijo que eso no importaba», apuntó.

Chirinos detalló que hace dos años denunció las torturas que sufrió ante el Ministerio Público (MP), sin embargo, el expediente «no lo movieron, sigue allí».

También se refirió a las denuncias de corrupción en Pdvsa y a los trabajadores, a quienes han acusado de no ir ante las autoridades para hablar sobre esa situación. «¿Cómo van a denunciar la corrupción si dos que la denunciaron en 2020 terminaron presos y torturados en las celdas del Dgcim?».

Alfredo Chirinos y su esposa, Aryenis Torrealba, ambos exgerentes de Pdvsa, fueron dejados en libertad «por cumplimiento de pena», acotó el MP en sus redes sociales.

«Fueron sancionados por difundir información confidencial de la Industria Petrolera de Venezuela», puntualizó la Fiscalía.