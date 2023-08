La empresa turística familiar Destino Zoom, brindó la novena edición del City Tour “Rincones de mi Ciudad”, donde dio a conocer la magia que envuelve el turismo local con estratégicos recorridos guiados que inició en la hermosa y particular Catedral de Ciudad Bolívar, bajo un radiante y hermoso sol directo a la plaza Bolívar, para enrojecer el rostro de cada turista que emprendió el viaje.

El City Tour “Rincones de mi Ciudad” en su 9na edición llevó a los expectantes a la Casa Piar, con la particularidad de que el propio secretario de Cultura Neptali Hurtado, con sus dotes de poeta y artista sorprendiera a los turistas, cuando se reunieron en la preciosa plaza Bolívar.

Siguieron con el paso acelerado a la Casa Congreso de Angostura, donde ni los que ya habían visitado tan importante museo, dejaran de tomarse fotografías y los obligados autorretratos sin el respectivo filtro inclusive, debido a la belleza que embarga el lugar histórico donde Bolívar marcó la historia de Venezuela.

Caminando y fotografiando

Guiados por el familiar equipo de Destinos Zoom; Vivian Azacon y sus hijos, los jovencitos Ezequiel y Sebastián Basanta, los más de treinta turistas caminaron por la calle Bolívar y al cruzar por la Carabobo, la mágica parada obligada para tomarse las fotos por tan hermosas Trinitarias que durante todo el año están presentes, ideal para los autorretratos de quienes pasan por el lugar, así que durante unos largos minutos allí se deleitaron los turistas.

Para cumplir el itinerario e interrumpir las sesiones fotográficas, el equipo ofrecía para la próxima parada heladitos para refrescarse del calorcito rico de la histórica capital, lo que aceleraba el paseo de los guiados, quienes antes de subir las famosas escalinatas, el equipo mostró la opción de subir por la calle Amor Patrio, a la que todos se negaron y escogieron las escalinatas.

Más fotografías, más y más autorretratos, porque se aprecia al fondo el majestuoso río Orinoco, además de degustar ricos helados de mazapán, cubarro, moriche.

“Celebramos por estos rincones de mi ciudad la novena edición de una ruta turística mágica, plena de historias, calles emblemáticas, rinconcitos pintorescos, dulces criollos, gastronomía que nos identifica, personajes y su gente”, dijo Azacon.

Mencionó además que una vez más quedó demostrado el camino de lo bueno y lo bello en la grandeza de hacer turismo local, “con aliados comerciales, además de emprendedores y marcas que decidieron soñar junto a Destinos Zoom y sumarse al citytour, agradezco a la Camara de Turismo del estado Bolívar y su presidenta Joau Morato, Neptali Hurtado secretario de Cultura de la gobernación, entre otras autoridades y personalidades que promueven el potencial turístico que tiene Ciudad Bolívar”.

Música en vivo

Ciudad Bolívar es la cuna de la cultura y de muchos artistas, así que el citytour contó con la interprete de Rumba y Calipso, La Feria, entre otras, Ludovina Medrano, quien al ritmo del Calipso amenizó el recorrido, además de interpretar a coro con los asistentes; Isidora, Guayana es, y otras de las tonadas favoritas de todos.

Los cultores; Claudio Castillo quien representó el Mago de Berlín o El Tiempo, fue la sensación para la jornada turística, además de la madama versátil, quien es imagen de Destinos Zoom, Rosa Diaz.

Testimonios y experiencias

Ceidis Centeno: “encantada con el paseo de rincones de mi ciudad, fue genial, fuimos a lugares que ya conocía, pero descubrí secretos e historias que ignoraba, además de la alegría de compartir una nueva experiencia en familia, porque así me sentí y razones para volverlo hacer, porque además lo comenté a quien me invitó y me dijo, que la experiencia había sido diferente”.

Por su parte Manuel Obreiro expresó: “la magia que envuelve la ciudad cuando te dedicas a conocer qué hay detrás de los museos, en las calles, realmente mi ciudad es muy linda y tiene mucho para dar”.

Finalmente, Carlota Perales: “yo que soy de aquí, descubrí cosas que no tenía ni idea, fue realmente una jornada maravillosa, además de pasarla muy bien, fue una experiencia exageradamente enriquecedora”.