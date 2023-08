El candidato a la Presidencia de Ecuador Jan Topic, un exlegionario y empresario especialista en seguridad, se manifestó este domingo optimista en derrotar con estas elecciones generales extraordinarias a la violencia y al correísmo.

«Lo primero de todo es la seguridad», reafirmó Topic tras emitir su voto en su natal ciudad de Guayaquil, donde se mostró confiado en pasar a la segunda vuelta de estos comicios presidenciales.

Topic, que se presenta por una alianza de partidos liderada por el conservador Partido Social Cristiano (PSC), reiteró la necesidad de «erradicar la violencia» que atraviesa el país, en una espiral donde fue asesinado el pasado 9 de agosto el candidato presidencial Fernando Villavicencio.

El especialista en seguridad, al que se le ha apodado durante la campaña electoral como el «Bukele ecuatoriano» por sus promesas de «mano dura» para combatir el crimen organizado y combatir las cárceles, pidió a los votantes mirar «quién tiene la experiencia, el plan y la voluntad para neutralizar la violencia».

«Muchos hablan, pero sólo hay uno que sabe cómo hacerlo», dijo el exlegionario en referencia a él mismo.

Topic comentó que «la seguridad y el empleo tienen que ir de la mano, porque no hay una cosa sin la otra» al considerar que no habrá inversiones en un país que no tiene seguridad, y sin inversiones no habrá empleo.

El candidato deseó «cero atentados» después de estas elecciones y «que todo el mundo pueda votar en paz y en seguridad», sin el fuerte dispositivo de seguridad desarrollado por la Policía y por las Fuerzas Armadas para resguardar los recintos electorales.

Asimismo, también se vio listo para pasar a una segunda vuelta y derrotar al correísmo, que busca volver al poder mediante la abogada y exasambleísta Luisa González, la candidata de la Revolución Ciudadana, el movimiento que lidera el expresidente Rafael Correa (2007-2017).

«Vamos a derrotar al correísmo. Este es el día en el que derrotamos al correísmo», apostilló Topic.

Topic es uno de los ocho candidatos que aspiran a suceder al actual presidente, el conservador Guillermo Lasso, y completar el periodo 2021-2025, después de que el mandatario lo interrumpiese al invocar en mayo pasado el mecanismo constitucional de la «muerte cruzada», con el que disolvió la Asamblea Nacional (Parlamento), de mayoría opositora, cuando esta se disponía a votar su destitución como último paso de un juicio político en su contra.

A estas elecciones están convocados más de 13,4 millones de ecuatorianos para elegir a un nuevo presidente o presidenta y a los 137 nuevos integrantes de la Asamblea.

Estas elecciones extraordinarias se dan en medio de la peor crisis de seguridad de Ecuador, inmerso en una ola de violencia que las autoridades atribuyen al crimen organizado y al narcotráfico, que ha hecho que el país pase en cinco años de 5,8 a 25,32 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2022, la cifra más alta de su historia.