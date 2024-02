Debido a una serie de denuncias ante el equipo corresponsal de Soy Nueva Prensa Digital en Ciudad Bolívar se fue a la parada del mercado municipal Periférico, para constatar con transportistas sobre el vigente decreto número DJ-09-23-37 Gaceta municipal 641/21 de septiembre 2023.

La normativa legal establece que el pasaje es gratuito para adultos mayores y personas con discapacidad. Mujeres de 55 años y más, hombres de 60 años y más, además del cobro de medio pasaje a los estudiantes de educación básica hasta diversificado y universitarios en periodo de clase.

A la pregunta ¿los adultos mayores pagan pasaje? conductores de diferentes rutas, respondieron que no cobran el pasaje a los abuelos, “hay quienes pagan medio pasaje y quienes no pagan, pero no hay controversia por eso, porque sabemos que no deben pagar y no le cobramos”, Félix Morales de la ruta Sol de Bolívar.

Mientras que el conductor de Puma Express, mencionó que el colector es quien cobra y tiene la orden de no cobrarles a los adultos mayores, sin embargo más adelante se observó como un abuelo cancelaba su pasaje.

¿Adultos mayores pagan?

Usuarios y transeúntes fueron consultados, si cancelan el pasaje, a lo que respondieron: “yo utilizo la ruta Puma Express y Santa Eduviges y pago pasaje, siempre me cobran, si no pago no me monto, eso es puro cuento casi ninguna línea respeta eso”, dijo la señora Noris.

Rosario Santini: “soy de la tercera edad y no a todos les gusta que paguen medio pasaje, haciéndonos sentir mal”.

“Lo pagan completo y los insultan si exigen su vuelto, los bajan de mala manera muchas veces y en otros momentos si están en una parada no se paran para recogerlos. Es duro llegar a la tercera edad en esta ciudad”.

Yaracelys Medina: “no lo reconocen, se molestan cuando dicen que son adultos mayores e igualmente si pagan medio pasaje, lo he presenciado, ya que uso todos los días uso transporte público”.

Comisión de Vialidad y Transporte

En entrevista vía WhatsApp con la presidenta de la Comisión permanente de Vialidad, Transporte y Seguridad Ciudadana, concejal Katiuska Navarro sobre la exoneración del pasaje a los adultos mayores del municipio Angostura del Orinoco.

La concejal mencionó que las vans, minibuses y pasajeras son unidades de transporte masivo y deben respetar la exoneración del pasaje, según lo establecido, a diferencia del carro porpuesto.

Navarro explicó que durante la jornada de concienciación a los transportistas, fueron muchas las controversias; algunos adultos mayores expresaban que podían pagar su pasaje, otros no, y quienes decían que podían pagar medio pasaje.