Los expertos comparan la erupción del volcán de Islandia con las últimas tres que se produjeron en este país (en 2021, 2022 y el pasado mes de julio) y corroboran que las previsiones apuntan que las coladas de lava no van a causar daños importantes ni en infraestructuras ni en poblaciones.

La erupción del volcán de tipo «fisural» —no en un solo cono— y ha alcanzado una longitud de casi cuatro kilómetros de largo, localizados en la península de Reykjanes, a unos cuatro kilómetros de la localidad de Grindavik, el municipio poblado más próximo al lugar donde ocurren las erupciones.

Modelos de predicción que están utilizando los organismos islandeses calculan hasta donde llegarán las coladas de lava si se mantiene la intensidad actual hasta el próximo 25 de diciembre y las comparan con las que tuvieron lugar en 2021, 2022 y el pasado mes de julio.

Los mapas que replica en sus redes el Instituto de Geociencias (IGEO) dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) muestran la superficie que ocupa ya la lava arrojada por el volcán y también la que es previsible que ocupen esas coladas durante los próximos días, sin que se aprecie en esos cálculos una afección a zonas pobladas.

Expertos reiteran que la reciente erupción no tiene nada que ver con la del Eyjafjallajökull en 2010, ya que esta nueva fisura no se localiza, como aquella, bajo un glaciar, por lo que no se producirá la fusión de hielo y un aumento de gases que sí aumentarían la explosividad y la fragmentación de magma en cenizas.