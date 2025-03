El expresidente colombiano Andrés Pastrana denunció que lo retuvieron en el aeropuerto de Luanda, capital de Angola, a donde viajó para participar en una conferencia internacional sobre democracia.

El director del programa ‘6AM Hoy por Hoy’ de Caracol Radio, Gustavo Gómez, señaló en la red social X que esa emisora conversó con el exmandatario, quien aseguró que está retenido junto a otros expresidentes y políticos «a la espera de que se defina su situación».

En un audio enviado a esa emisora, Pastrana afirma: «No sé a dónde me llevan. ¿Quién viene aquí? ¿Por qué estoy aquí? Llevo una hora (…) Me llevan a un cuartico, no sé para dónde me llevan».

Sobre la retención del exmandatario, fuentes de la Cancillería confirmaron que tienen «conocimiento de la situación» y que el consulado en Pretoria y la Embajada en Sudáfrica, que atienden también Angola, «están verificando qué pasó».

«Se tiene contacto con la asistente personal de él», agregó la fuente.