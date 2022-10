El periodista de FoxNews, Griss Jenkis, publicó este jueves un video donde se muestra la expulsión de migrantes venezolanos desde Estados Unidos a México, después de implementar las nuevas medidas por parte de EEUU para el control migratorio de venezolanos.

Jenkins además confirma que este grupo de migrantes fue llevado en una camioneta hasta el puente internacional entre Eagle Pass y Piedras Negras (México), donde abordaron otra unidad.

«Primer grupo de venezolanos expulsados de regreso a México a través de la nueva regla DHS T42 en transferencia de camioneta a camioneta de BP a INM en medio del puente internacional entre Eagle Pass y Piedras Negras», publicó.

Justamente varios opositores venezolanos criticaron este jueves la nueva política migratoria anunciada ayer por Estados Unidos para los ciudadanos del país sudamericano, que consiste en la implementación de un programa que da estatus legal por dos años a quienes llegan en avión y en la expulsión inmediata de la mayoría de quienes crucen la frontera por México.

BREAKING: First group of Venezuelans being expelled back to Mexico via new DHS T42 rule in van-to-van transfer from BP to INM in middle of international bridge btwn Eagle Pass and Piedras Negras @FoxNews @davidtresnowski pic.twitter.com/hz9KQ3YePy

— Griff Jenkins (@GriffJenkins) October 13, 2022