El exrector del Consejo Nacional Electoral (CNE), Vicente Díaz, afirmó que «la gente busca cambio y quiere cambio ya (…) Aquí el camino es ganar elecciones, no hay otro camino» sobre el cambio en la ruta política del país.

«Un político que no tenga un plan es mejor que se retire de la política (…) una cosa es que tenga deseos, metas, aspiraciones y objetivos y otra cosa es que sepa como llegar ahí», señaló en referencia a la renuncia del candidato a las primarias Henrique Capriles.

«Si Manuel Rosales tiene un plan, bienvenido su plan porque no importa si el plan es exitoso o no, si funciona o no, si existiera el plan me parece excelente que lo tenga», expresó.

Díaz también opinó que mientras «el gobierno está unido alrededor de un objetivo», la oposición «es un club de adversarios». «Todos ellos quisieran ser presidentes», aunque rescató que estos sectores tienen «una oportunidad histórica en la política venezolana”.

Profundizó sobre la renuncia de Capriles: «Que esto requiere, madurez, generosidad, entender que a lo mejor no es el momento del protagonismo de algunos y es mejor darle el protagonismo a otra gente o buscar una alternativa que sea viable».