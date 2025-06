Este miércoles 11 de junio, la familia de Brian Wilson confirmó el fallecimiento del músico a los 82 años a través de un comunicado en su cuenta de Instagram.

«Estamos devastados por tener que anunciar que nuestro amado padre ha muerto. Nos faltan las palabras en este momento», expresaron sus siete hijos, pidiendo privacidad en medio del duelo.

Una mente brillante afectada por la salud

En febrero de 2023, Wilson había sido puesto bajo tutela médica debido a «desórdenes neurocognitivos graves», agravados tras la muerte de su esposa, Melinda.

Sus problemas de salud se remontaban a los años 90, consecuencia del abuso de sustancias durante su época de mayor fama y su tormentosa relación con el controvertido psicólogo Eugene Landy.

El arquitecto del «sonido Beach Boys»

Nacido en 1942 en Hawthorne, California, Wilson formó The Beach Boys junto a sus hermanos Carl y Dennis, su primo Mike Love y su amigo Al Jardine. Entre 1962 y 1966, el grupo dominó las listas con himnos al sol, el surf y la juventud, como Surfin’ USA e I Get Around.

Sin embargo, su obra maestra, Pet Sounds (1966), redefinió la música popular y fue elogiada por figuras como John Lennon.

Un legado que trasciende generaciones

Aunque su vida estuvo marcada por desafíos personales, Brian Wilson dejó una huella imborrable en la cultura musical. Su capacidad para fusionar armonías complejas con letras simples lo consolidó como uno de los compositores más influyentes del siglo XX.

Hoy, el mundo despide a un visionario cuya música seguirá inspirando.

Paz y amor, como él hubiera querido

El mensaje de su familia cerró con un emotivo: «Nos damos cuenta de que compartimos nuestro pesar con el mundo. Paz y amor». Los usuarios comentan que esto es «un adiós digno para quien convirtió el dolor en belleza».