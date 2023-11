El mundo del cine y la televisión está de luto por la muerte de Kevin Turen, uno de los creadores de la exitosa serie Euphoria de HBO Max.

Turen falleció a los 44 años por causas desconocidas el pasado domingo, según informó su padre en un comunicado.

Turen fue un reconocido productor que trabajó con directores como Larry Clark, Sam Levinson, Nicholas Jarecki, Nate Parker, Kornel Mondruczo, Ramin Bahrani y Ti West.

Entre sus obras más destacadas se encuentran Wassup Rockers, Malcolm and Marie, Waves, Arbitrage, The Birth of a Nation, Pieces of a Woman, 99 Homes y la trilogía X.

Un hombre comprometido con su familia y sus amigos

Jay Penske, director ejecutivo de Penske Media Corporation, expresó su dolor por la partida de Turen: «Kevin era una persona increíble que hizo mucho por este mundo. Su familia y sus amigos eran lo más importante para él. Él y su esposa Evelina criaron a sus hijos con valores y les enseñaron a ser agentes de cambio. Nosotros sentimos una gran pérdida por ellos».

Penske también recordó que Turen era un gran profesional que siempre buscaba lo mejor para sus proyectos: «A pesar de sus muchos éxitos en Hollywood, Kevin tenía una pasión por lo que hacía. Él siempre se esforzaba por crear historias originales y emocionantes. Nuestro corazón se rompe por él y todos lo extrañaremos mucho».

Un colaborador cercano a Sam Levinson

Turen tuvo una larga relación con Sam Levinson, el director de Malcolm and Marie y Euphoria. Los dos se conocieron en la Universidad de Columbia, donde estudiaron cine. Juntos fundaron Little Lamb Productions y produjeron varias películas y series exitosas.

Turen fue el productor ejecutivo de Euphoria desde su estreno en 2019 hasta su final en 2023. La serie narra las vivencias de un grupo de adolescentes que lidian con temas como las drogas, el sexo, la violencia y la identidad.

Además, Turen y Levinson produjeron la miniserie The Idol junto al cantante The Weeknd en 2023. La serie fue muy polémica por su contenido sexual explícito y violento.

La muerte de Kevin Turen, sin lugar a dudas, marcará un antes y un después en el desarrollo de Euphoria con Levinson.