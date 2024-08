Los habitantes de varias comunidades en Upata, denuncian la falta de atención en venta de gas doméstico, alegan que la gestión actual realizó la reposición conjuntamente con

Bolívar Gas de cilindros de varias denominaciones a más de once mil personas, sin embargo, existen familias que no entraron en esa jornada, porque no tenían bombonas pérdidas, por lo que solicitan a los líderes de calles realizar la atención con ventas de gas en los sectores.

Liz Guzmán, usuaria expresó que en comunidades como San Antonio, Pedregal, Borbón I-II, Merecure, Bogarín, Pugas Padilla, Pablo J. González, entre otras, padecen del gas doméstico, “sabemos el trabajo que realizó la mandataria municipal con la reposición del gas doméstico, pero, existen muchas familias que no forman parte de esa lista y que ameritan jornadas de ventas en sus comunidades”.

Además, explicó que no hay donde acudir al momento de terminarse una bombona, “en años anteriores la podíamos comprar en las bodegas, en otros casos, existían casas comunales donde se despachaban, ahora todo es dificultoso de conseguir el producto, por lo que me ha tocado comprarla en divisas y en el mercado negro que, por cierto, existen en muchos lugares”, dijo Guzmán.

Bombonas son comercializadas

Al mismo tiempo, Ligia Muñoz, residente en la calle Francisco de Miranda del casco central, detalló que la empresa Bolívar Gas, debe crear un plan efectivo para que los vecinos de las comunidades no tengan que pasar calamidades, “cada dos semanas debo comprar una bombona de gas pico fino en once dólares, a una empresa de gas, debo ingeniármelas para reunir esa plata, ya que, por mi condición de salud no puedo cocinar con leña en fogón”.

La vecina solicita a las comunas o consejos comunales activarse y realizar ventas de gas mensualmente, una vecina quien reside en el sector San Antonio y omitió su identidad, expresó que esa comunidad realiza las ventas de gas cada dos o tres meses, por tanto, muchas familias han tenido que cocinar en fogón, otras en cocina eléctrica y en su defecto comprar los cilindros en divisas.