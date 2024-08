Vecinos de la calle Rafael Caldera, en el sector San Antonio del municipio Piar, piden apoyo a las autoridades gubernamentales para el mantenimiento, limpieza, y desmalezamiento en la canal de aguas pluviales, la cual, atraviesa esa comunidad y pasa por varios sectores adyacentes. Además, resaltaron, que es necesario la poda de árboles que allí se encuentran.

José Muñoz, residente en la calle principal, expresó que él se encargaba de hacer el desmalezamiento y limpieza en los alrededores del conducto, pero, ahora no ha podido, “ya tengo una edad avanzada y me canso rápido, este tipo de trabajo me afecta, se necesita que las instituciones públicas envíen una cuadrilla para que realicen los trabajos pertinentes”.

Asimismo, advirtió que el lugar donde está la canal cuenta con poca iluminación, lo que es un peligro para los motorizados o habitantes y niños de la comunidad, ya que podrían caer en la canal, “mucha agua desbordada pasa por debajo y acera, lo que ha formado un limo, siendo un problema al momento de caminar por la acera”, indicó Muñoz.

Fallas y aguas negras

Al mismo tiempo, Muñoz denunció que la electricidad falla hasta seis veces por día, en periodo de tres a cuatro horas, en ocasiones pareciera que tuvieran un “arbolito” encendido, lo que ha impedido hacer trabajos que dependan del suministro, por lo exhortó al Gerente de Corpoelec, mejorar el servicio, ya que son muchas las quejas que tienen con respeto a las constantes fallas y la perdida en electrodomésticos.

A eso se suma, el derrame de aguas negras que existe en la calle principal, los vecinos comentaron que entre ellos le cancelaron a un señor para que realizara un trabajo en la cloaca ubicada en el centro de la vía, lo cual, se hizo, pero las aguas continúan con el derrame, pues, sólo se colocó una estructura de concreto arriba para tapar la boca de visita.