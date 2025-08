“A mí me gusta más la palabra reencontrarme que reinventarme”, comentó la cantante colombiana Fanny Lu durante su visita a México para presentar su último álbum ‘Una vida bien vivida’, en el que hace un repaso a lo mejor de su carrera y colabora con grandes amigas suyas como la mexicana Yuri, con la que presenta el tema ‘Otra Partida’.

«Siento que en la autenticidad de tu estilo, tu ser, tus mensajes y forma de hablar, la forma que tienes de cantar y tus gustos musicales es en definitiva tu esencia, la magia que te conecta con el público y contigo misma. Y la música tiene que ser esa expresión de ti», relató.

Con este nuevo disco internacional, en el que participan estrellas y colegas de Fanny Lu de todos los países, como los hermanos Baute representando a Venezuela o Ana del Castillo de Colombia, se siente no solo el cariño hacia su música, sino a todos los artistas que la han acompañado en sus 20 años de trayectoria musical.

«Yo quiero que no haya fronteras en la música y en la vida(…) Que todos podamos agarrar el teléfono y decir: ‘Te admiro y quiero hacer una canción contigo’, que no haya limitación», desarrolla.

Esa predisposición de trabajar con sus “amigos musicales” la llevó a colaborar por primera vez con Yuri, una cantante a la que admira desde que era niña, pues es una referente tanto por su larga presencia en la industria musical, de más de 40 años, como por su carácter feminista.

“A Yuri le digo: ‘No sabes güera (rubia) lo que tú me has enseñado, no solo ahora, sino desde chiquita. Mi niña interior está tan feliz de hacer esta colaboración, porque no voy a olvidar jamás’”, confiesa.

Referentes feministas

Ahora que Fanny Lu ya es adulta, se siente unida a Yuri en “la necesidad” de que la mujer tenga “empatía y complicidad” con otras; una apuesta que para la colombiana siempre se ha convertido en “una constante en su música”.

“Siempre hablamos las dos de la resiliencia, del empoderamiento. Eso ha sido parte de nuestro lenguaje con nuestros fans, y por eso nos unimos en esta canción que invita a siempre arriesgarte, a jugar otro partido por la vida, a creer y apostar por ti sin importar que te equivoques”, agrega.

A pesar de haber tenido una carrera prolífica, a sus 52 años, Fanny Lu afirma que en la vida y en el trabajo “siempre hay altos y bajos que desaniman” pero todo puede “enriquecerse personalmente”.

“Me he dado espacios, porque es evidente que la industria ha cambiado y eso tampoco está en manos de uno. Nos hemos ido acoplando, pero insistiendo en este sonido que amamos y conservando el camino que hemos hecho”, confirma.

La colombiana todavía siente añoranza de cuando la música era física y se compraban discos, aunque admite que las redes sociales son la manera de llegar a la audiencia más joven.

“(Las redes sociales) son hoy en día como era escuchar la radio, es decir, son la manera de llegar a tu público de manera instantánea. Es una retroalimentación más automática y la magia de ahora es eso también”, concluye.