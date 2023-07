La celebración de la 80ª edición del prestigioso Festival de Venecia se aproxima, sin embargo, este año no está exento de desafíos.

En medio de las huelgas que han paralizado la industria cinematográfica en Hollywood, el evento se enfrenta a la difícil tarea de mantener su característico esplendor en la alfombra roja del Lido, la cual ha estado históricamente engalanada por grandes producciones estadounidenses de renombre.

Del 30 de agosto al 9 de septiembre, toda la atención recae sobre el director artístico, Alberto Barbera, quien liderará el festival y deberá encontrar soluciones creativas para sobrellevar esta compleja situación. A pesar de los obstáculos, se espera que el evento mantenga su relevancia y continúe siendo un destacado escaparate del cine mundial.

Entre los nombres que iluminarán la gran pantalla de Venecia se encuentran reconocidos cineastas como David Fincher, Sofia Coppola, Michael Mann, Wes Anderson, Ryusuke Hamaguchi, Bradley Cooper, Frederick Wiseman, Roman Polanski, Bertrand Bonello, William Friedkin, Ava DuVernay, Harmony Korine, Richard Linklater y Woody Allen, y muchos otros más.

El panel del jurado cuenta con una variedad de talentos internacionales, incluyendo a la productora estadounidense Laura Poitras, Damien Chazelle, a la destacada directora francesa Mia Hansen-Løve, la aclamada cineasta neozelandesa Jane Campion, el talentoso director argentino Santiago Mitre, el reconocido director británico Martin McDonagh, el brillante director italiano Gabriele Minetti, el carismático actor palestino Sale Bakri y la talentosa directora taiwanesa Shu Qi, los cuales desempeñarán un papel crucial al decidir los ganadores de esta edición.

Venecia 2023: Competencia

«The Beast» de Bertrand Bonello

«Io Capitano» de Matteo Garrone

«Comandante» de Edoardo de Angelis

«El Conde» de Pablo Larraín

«Die Theorie von Allem» de Timm Kröger

«Dogman» de Luc Besson

«Enea» de Pietro Castellitto

«Evil Does Not Exist» de Ryusuke Hamaguchi

«Ferrari» de Michael Mann

«Finalmente L’Alba» de Saverio Costanzo

«Green Border» de Agnieszka Holland

«Hors-Saison» de Stéphane Brizé

«The Killer» de David Fincher

«Lubo» de Giorgio Diritti

«The Promised Land» de Nikolaj Arcel

«Maestro» de Bradley Cooper

«Memory» de Michel Franco

«Origin» de Ava DuVernay

«Poor Things» de Yorgos Lanthimos

«Priscilla» de Sofia Coppola

Venecia 2023: Proyecciones Especiales (Fuera de la competencia)

La celebración no solo será para concursar, sino también para simplemente proyectar emocionantes materiales cinematográficos, dirigidos por talentosos cineastas.

Desde la provocadora «Aggro Dr1ft» de Harmony Korine hasta la clásica adaptación de «The Caine Mutiny Court-Martial» de William Friedkin, estas películas prometen deleitar a los cinéfilos con su singularidad y creatividad.

La sección documental exhibirá intrigantes producciones como «Hollywoodgate» de Ibrahim Nash’at y «Amor» de Virginia Eleuteri Serpieri, explorando temas fascinantes desde diferentes perspectivas.

Y, por último, las series también ocupan un lugar destacado, con títulos como «D’Argent et de Sang» e «I Know Your Soul», llevando la narrativa televisiva a nuevos niveles.

El desafío

A pesar de contar con un elenco estelar que incluye a Emma Stone, Michael Fassbender, Carey Mulligan, Tilda Swinton, Adam Driver, Lily James y Jessica Chastain, la promoción de estas películas podría verse seriamente afectada si la huelga del sindicato de actores SAG-AFTRA no se resuelve antes de fines de agosto.

En esa situación, la ceremonia de la alfombra roja se vería limitada a solo la presencia de directores y productores, salvo que el organismo llegue a un acuerdo y permita el viaje de los intérpretes, lo cual resulta una gestión crucial para garantizar el brillo y el éxito del evento cinematográfico.