Cuatro títulos mundiales de la World Boxing Association estarán en juego esta semana, especialmente, de viernes a domingo. Del cuarteto de fajas, destacan los combates de “Canelo” Álvarez y Terence Crawford, y el de Naoya Inoue ante Murodjon Akhmadaliev.

Este 12 de septiembre, en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón, la invicta puertorriqueña Stephanie “La Medicina” Piñeiro (8-0, 2 KO) buscará coronarse campeona interina welter de la WBA ante la canadiense Marie Pier Houle (11-1-2, 3 KO). Piñeiro llega con una extensa preparación y peleará frente a su gente, mientras Houle, más experimentada, intentará imponer su ritmo agresivo.

El 13 de septiembre, en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Saúl “Canelo” Álvarez (63-2-2, 39 KO) defenderá su título indiscutido supermediano ante el invicto Terence “Bud” Crawford (41-0, 31 KO). Crawford sube dos divisiones para intentar convertirse en campeón mundial en cinco categorías, mientras Canelo busca reafirmar su dominio en las 168 libras. Es una de las peleas más esperadas del año.

El 14 de septiembre, en el IG Arena de Nagoya, Japón, el campeón indiscutido Naoya “Monster” Inoue (30-0, 27 KO) se enfrenta al ex monarca unificado Murodjon “MJ” Akhmadaliev (14-1, 11 KO). Inoue, en su tercera defensa como campeón absoluto de las 122 libras, buscará frenar el estilo zurdo y técnico del uzbeko, quien llega con hambre de recuperar su lugar en la élite.

En la misma cartelera de Nagoya, el veterano japonés Yuni Takada (16-8-3, 6KOs) se mide al invicto Ryusie Matsumoto (6-0, 4KOs) por el título mundial regular de la WBA en las 105 libras. Takada tiene la experiencia y resistencia, mientras Matsumoto representa la nueva generación del boxeo japonés, con poder de nocaut, y llega con hambre de ser campeón.