El reconocido actor venezolano, Franklin Virgüez, sorprendió a sus seguidores al compartir en el podcast de Luis Olavarrieta detalles nunca antes conocidos sobre la creación de su personaje más emblemático: Eudomar Santos.

En una reveladora entrevista, Virgüez explicó que el origen de Eudomar se remonta a su papel en la película «Domingo de Resurrección», donde interpretó a un malandro motorizado que cautivó al público. Este personaje se convertiría en la base para el carismático y rebelde Eudomar Santos de «Por Estas Calles».

«Cuando me llamaron para ese papel, me dijeron: lo único que queremos es lo que hiciste en Domingo de Resurrección, entonces lo apliqué en Eudomar Santos», confesó Virgüez.

El actor también profundizó en la conexión personal que sentía con el personaje, destacando que «Todos los personajes… tienen algo que ver contigo». Virgüez compartió cómo su propia experiencia de vida, marcada por su infancia en el 23 de Enero y su formación en el Consejo Venezolano del Niño, influyó en la construcción de Eudomar Santos.

«Cuando yo hago a Eudomar Santos, tiene que ver conmigo, yo me formé en el Consejo Venezolano del Niño, viví en el 23 de Enero, caminaba de lado, yo tenía pinta de malandro, y el teatro me modificó, indudablemente ese personaje soy yo, forma parte de mi vida», recalcó.

Además, Virgüez hizo hincapié en el impacto social y cultural de «Por Estas Calles», una telenovela que no solo entretuvo al público, sino que también sirvió como un reflejo de la realidad venezolana de la época. «Esa telenovela no solamente tenía su triángulo amoroso, sino que paralelamente la subtrama, en su momento se convirtió en protagonistas. Eso no sucedía en otras telenovelas», afirmó.

Por último, Virgüez abordó su vida personal y sus relaciones amorosas, reconociendo la influencia de su popularidad y la intensidad de su trabajo en sus vínculos sentimentales. El actor expresó su respeto y admiración por dos de sus relaciones más importantes: Elba Escobar y Maricarmen Regueiro.

Las revelaciones de Franklin Virgüez ofrecen una mirada más profunda a la creación de uno de los personajes más queridos de la televisión venezolana y resaltan la importancia de «Por Estas Calles» como un hito en la historia de las telenovelas.