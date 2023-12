El presente del fútbol del estado Bolívar, se ha incrementado exponencialmente con el transcurrir del año 2023, de la mano de las nuevas autoridades encabezadas por el joven dirigente Pedro Barros que ha sabido cumplir con las promesas expuestas en la víspera de la consolidación de literalmente un valioso equipo que ha permitido elevar a niveles de primera línea, la consolidación de la disciplina deportiva más practicada en la región.

De ahí parten las premisas prometidas en la víspera de la consolidación de un proyecto que hoy surca las canchas del fútbol bolivarense, haciéndose de un lugar privilegiado en el sentimiento deportivo del estado Bolívar, qué sin lugar a dudas, ha crecido en algoritmos valiosos. Todo ello en el campo amateur.

En el profesional, la debacle consumada en Mineros de Guayana por el hasta ahora presidente de la institución, Julio César Fuentes Manzulli, llevó a la institución con más de 40 años de historia jugando en la primera división, al foso del descenso y casi que a la desaparición absoluta que se podría consumar, tras una desastrosa campaña deportiva, bañada superlativamente en perfumes de un monumental caos administrativo que se conjugaron para consumar la actualidad de uno de los cuadros del fútbol venezolano que nunca habían bajado a la segunda división.

¿Y para abordar todos estos temas, quien mejor que el propio presidente de la Asociación de fútbol del estado Bolívar, Lcdo Pedro Barros, para ubicar en contexto de tiempo y espacio, este importante crecimiento, que ha llevado una gestión de 31 clubes con las que recibió, a los 110 clubes que ya están registrados, y la cuenta “pica y se extiende” en el marco del temario del balompié amateur, y luego tocaremos el impacto de la caída libre al vacío, experimentada por Mineros de Guayana.

“Luego de un proceso bastante complicado que fue el proceso electoral, para nosotros tener la aceptación de todos los votantes, la mayoría de los votantes, hay que decir que recibimos un fútbol dividido, donde nosotros ganamos por dos votos, la elección, pero más allá de eso, recibimos un compromiso de hacer un cambio positivo y una transformación en el fútbol de nuestro estado Bolívar…” asevera con matiz preponderante, Barros al abrir la cita cumplida para conocer la actualidad que tiene el tal vez máximo semillero de futbolistas que tiene un estado, en nuestro país.

“A la semana de ser electo, fui a Caracas, a la sede de la Federación Venezolana de fútbol, donde hice un recorrido por todos los departamentos de la misma, ya que hay que recordar que la Asociación estaba intervenida, por año y pico no hubo fútbol en el estado de manera oficial y pude reunirme con el presidente Jorge Giménez, al cual conocí ese mismo día, y él me habló del proyecto que él lidera de Transformación del fútbol venezolano con el cual yo me identifiqué plenamente y en ese momento le dije que tenía en Bolívar, un aliado leal a todo el proyecto de cambio y transformación del fútbol venezolano…” citó.

Sobre el recuento que logramos conocer de todo el proceso que este año vivió el fútbol guayanés, Barros dijo que en el aspecto de infraestructura recibió tras ese proceso electoral, “en lo físico, cuando nosotros recibimos la oficina, recibimos un espacio muy pequeño, que tenía dos escritorios y dos bolsas de basura, nunca me voy a olvidar de eso. No teníamos un equipo electrónico, no teníamos nada. Incluso las actas de conformación de la Asociación, de su nacimiento, de las diferentes gestiones, las actas de los registros fueron sacadas de la Asociación, no tuvimos nada…”

Bajo esta premisa, tuvo que comenzar a remontar la cuesta junto a las las nuevas autoridades, electas ciertamente, bajo un proceso muy cerrado, pero que finalmente se transformó en la intención de lograr concretar la idea de un cambio y transformación pleno, que era la meta trazada por la entidad bolivarense, que se jacta, valga acotar de ser la cuna del fútbol en Venezuela, que rememora la propia historia, y que de acuerdo a la tradición oral, El Correo del Yuruari, publicación semanal del estado Bolívar, habría publicado que el 16 de julio de 1876 en una nota sobre una exhibición de «un sport llamado foot-ball» con motivo de la celebración del Día de la Virgen del Carmen, en El Caratal, ubicada muy cerca de la mina «Perú» en el hoy Municipio El Callao.

Se sabe además que este primer encuentro de fútbol habría sido organizado por un maestro galés de nombre A.W. Simpson, quien trabajaba para las compañías explotadoras del oro en la región con la participación de trabajadores ingleses, franceses, alemanes e italianos. Sin embargo, no existe respaldo documental alguno de esta historia, y El Correo del Yuruari tuvo su primer número el año siguiente, es decir, en 1877.

Renacer de las cenizas

Prosigue Barros indicando que toda esta situación, marcó un nuevo comienzo, ya que “para nosotros fue un reto, renacer de las cenizas y empezar de cero, este nuevo período de gestión del fútbol de nuestro estado Bolívar…”

En base a esta premisa, contabilizar estas acciones de la nueva gestión del fútbol bolivarense se hace propio, para valorar realmente esta transformación que hoy se respira en la entidad balompédica guayanesa. ¿Con cuántos clubes se recibió la Aso-Fut-Bol…”

“En ese momento votaron 31 clubes y votaron 15 personas de los cargos nominales de las Comisiones que se eligen, fueron 46 votos en total. Hoy, año y siete meses después, tenemos 110 clubes registrados en la Asociación de Fútbol del estado Bolívar a lo largo y ancho de los 11 municipios…”detalló sobre el particular.

Más adelante el dirigente guayanés recordó que “en nuestro primer año de gestión, nuestra prioridad fue, darle inclusión a los clubes, les hicimos todo el proceso de registro completamente gratis, a un costo de cero Bs. Pusimos nuestro Consultor Jurídico (el Dr. Orlando Osorio), a disposición de todos los clubes. Registramos toda esa cantidad de clubes y al día de hoy, esa gestión tiene un costo, muy módico, pero seguimos en el impulso de buscar clubes. De hecho, recientemente, en la primera visita histórica que hicimos al Municipio Gran Sabana, puedo decir que están en vías de registros más de 40 clubes que se van a formalizar en el mes de Enero, donde se incrementará de manera considerable la cantidad de clubes en nuestros registros. Allí hicimos clínicas deportivas, taller de arbitraje, el programa “Corazón Vinotinto” de la mano de la FVF –Federación Venezolana de Fútbol- además de diferentes tryout para la conformación de la selección indígena del estado Bolívar, para los primeros Juegos Indígenas, organizados por la FVF….”

En el tema de los clubes recalcó que “obviamente todos los clubes año a año, deben renovar una serie de documentos que son requisitos fundamentales para seguir perteneciendo a la estructura organizativa de nuestra asociación…”

Recordó también que la numeración plena de los equipos que integran los clubes, se lleva ahora en base al programa “Corazón Vinotinto” en el que hay que destacar que antes se jugaba con edades multianual y hoy en día se juega por año de nacimiento, por lo que en actualidad se tienen 13 categorías distintas en el fútbol campo, desde los niños de 4- 5 años hasta la sub-20, tanto en el masculino como en el femenino.

Diversidad de eventos cumplidos

En el resumen de algunos de los muy varados y numerosos eventos deportivos que ha cumplido la actual Asociación de fútbol del estado Bolívar de la mano de esa nueva gestión en cuyo frente se encuentra a la cabeza Pedro Barros, son tan variados como numerosas.

“Hemos tenido la bondad de hacer un número importante de actividades en los diferentes municipios. Son muchísimos, aquí le puedo nombrar que hemos tenido la bondad de hacer tanto actividades recreativas como federativas. Las hemos tenido en diferentes municipios, porque algo que nuestra gestión ha llevado a cabo, es tomar en cuenta a los municipios de nuestro estado, hemos recorrido ya, nueve de los once municipios, y sólo nos falta ir hacia el Norte, lo que son los Municipios Sucre y Cedeño, pero los otros ya los hemos visitado al menos una vez, los hemos visitado, a todos, como el Municipio Angostura del Orinoco, en Guri hicimos una clínica deportiva con el programa “Corazón Vinotinto”, tenemos liga trabajando en Angostura del Orinoco, en Roscio, Piar, en El Callao, en Sifontes y en Gran Sabana, entonces ha sido un trabajo bastante complejo, primero a lo extenso del territorio de nuestro estado, y luego a qué en todos los municipios hay fútbol, entonces llevar orden, llevar la bandera asociativa para que la gente entre en el carril, no ha sido sencillo, ya que estaban acostumbrados a jugar de una manera silvestre, por lo que llevarlos al tema de Asociación, ha sido una dura trabajo, pero a la vez que ha sido recibido de buena manera, y obviamente que todo cambio genera una resistencia pero sin embargo ellos han visto en nosotros una propuesta real, sin mentiras, hablando siempre de frente y sabiendo que cada municipio tiene un proceso distinto, pero se van adaptando, otros a lo mejor en un proceso más lento, pero la bandera nuestra es llevar al 2024 el fútbol federado a los 11 Municipios del estado Bolívar…”

Al serle consultado sobre la cantidad de jugadores que posee la Asociación de fútbol del estado Bolívar, Barros señaló que “en la actualidad, la Asociación tiene registrados más de 10 mil jugadores de fútbol…”

Sumando y sumando

También sobre el crecimiento sostenido que se mantiene, al particular de los clubes en la entidad deportiva, el joven dirigente expresó que señaló que “todos los años vemos un incremento, aparecen nuevos clubes. El año pasado puedo recordar que abrimos el Torneo de la Asociación 2023, con 65 clubes en el Municipio Caroní, esperamos en el 2024, que este número se incremente a casi 80 clubes y se van a seguir sumando personas al fútbol organizado, de eso estamos completamente seguros…”

Vale la pena destacar que sí bien existía el espacio físico para la Asociación, no existía una debida atención a los clubes, pero hoy en día como expresa Barros, “eso hay que dejarlo bien en claro, antes como tal no existía una atención a los clubes, hoy tenemos un personal dirigido a atender las necesidades de todos nuestros clubes, de todos nuestros jugadores, árbitros, entrenadores e incluso de padres y representantes. En este momento tenemos ocho personas divididas en ocho departamentos, que son el Departamento de Administración, de Contabilidad, Secretaria General, Competiciones, Consultoría Jurídica, Prensa y Redes, Sistema Comet y División de Desarrollo, y hacen vida activa de lunes a viernes, en la Asociación, de ocho de la mañana a cuatro de la tarde en horario corrido…”

Sobre la Comisión Regional de Árbitros del estado Bolívar, recordó que cuando la recibieron tenían menos de 50 árbitros, hoy “tenemos más de 100 árbitros, y seguimos buscando y formando jóvenes, hombres y mujeres en el arbitraje, que es una carrera profesional que genera un ingreso importante de dinero, para el que se quiera especializar en esta área, pero además de esto, creamos la figura de oficiales de partidos, que no existía, que son los antes llamados delegados de campo, y para ello tenemos una Comisión de oficiales de partidos que está integrada por más de 40 personas, que hacen vida en todos los juegos que se programan en la Asociación, y que seguimos buscando a interesados para que se integren en esta Comisión…”

Especial llamado

Ante la inquietud de conocer cómo está la inter relación de la Asociación de fútbol del estado Bolívar, con respecto a otras ligas que se denominan de recreación, Barros hizo una especial invitación: “nosotros hacemos un llamado a todas las Ligas, que hacen vida en el fútbol de nuestro estado, a que se vengan a sentar con nosotros. No queremos invadir espacios que ellos han trabajado durante tantos años, pero, ellos deben entender que existe una autoridad única en el estado del fútbol, y que nuestro único objetivo es ayudarlos a potenciar sus ligas. Con qué?. Con mejorar la calidad de arbitraje de las mismas, ya que hoy esas ligas tienen sus propios árbitros privados, que no están avalados por nosotros, ya que no están dentro de nuestra Comisión, y nuestro objetivo principal es que el fútbol mejore, y si ellos se acercan, hay que indicar que estos avales son completamente gratuitos, son simplemente para nosotros tener un control sobre la actividad que se ejerce y tener más datos de cómo se está llevando el fútbol en nuestro estado. Hay que decir también que las ligas que se han acercado, no han terminado de concretarse, pongo de ejemplo la Liga Bolivariana de San Félix menor que tiene aval asociativo, pero de las otras ligas estamos esperando que se acerquen, para que puedan tener sus respectivos avales…”

Caso Mineros de Guayana: especial atención

La cita cumplida con Pedro Barros no podía dejar por fuera el tema del equipo profesional Mineros de Guayana, cuya desastrosa campaña deportiva y peor administrativa, ha dejado al primer cuadro profesional guayanés en jugar la 1era categoría, que lo hizo por espacio de 40 años, literalmente en un limbo absoluto, del cual nada se conoce.

Y sobre el tema indagamos también la posición del máximo jerarca de Aso-Fut Bolívar.

“Nosotros estamos muy preocupados por el tema Mineros de Guayana. Yo le puedo decir que desde la Asociación hemos hecho los esfuerzos necesarios para poder ponernos a la orden, para ayudar en la situación de las personas, de los trabajadores, de los entrenadores y de los jugadores que hacen vida dentro de la institución, igualmente nos hemos puesto a la orden de la junta directiva del club, para hacer un mecanismo de articulación en buscar soluciones al tema Mineros de Guayana. Créame, para mí, como presidente de la Asociación, me duele mucho, primero porque yo forme parte de lo que fue la primera cantera de Mineritos de Guayana, hace más de 30 años, aquí en el Cachamaicito. Es una institución que tiene mayor renombre, no dejando atrás las demás instituciones profesionales, pero es de mayor trascendencia en el fútbol del estado Bolívar y esta preocupación se la hice llegar a nuestro presidente Jorge Giménez, y obviamente a la Liga FutVe…”

Develó sobre este particular, que hace cerca de unos 15 días y por instrucciones del propio presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, Jorge Giménez, “hice una reunión con todo el personal administrativo y entrenadores de las categorías menores de Mineros de Guayana, para escucharlos, conocer su preocupación, para saber cuál es la deuda que tienen con ellos, para ver qué otra preocupación tienen, y de allí yo hice un informe que hice llegar a la Federación Venezolana de Fútbol, y obviamente usted entenderá que Mineros de Guayana es una institución privada, que nosotros no tenemos inherencia de cómo ellos manejan sus recursos o cómo hacen sus cosas, pero sí somos garantes de supervisar que las cosas se hagan bien. Esta preocupación se hizo llegar, yo estoy monitoreando día a día, cómo se van dando los sucesos. Me da mucho pesar, porque no les puedo dar una respuesta a estas personas que les deben en salarios, seis, siete, ocho y hasta nueve meses en algunos casos y que han trabajado de manera incansable, es algo que me tiene muy triste y como se los manifesté a ellos, aquí mi intención no es buscar culpables sino buscar soluciones para que el equipo se mantenga, para que Mineros de Guayana no desaparezca, para que todos los fanáticos y fanáticas, personal administrativo, jugadores, tengan la tranquilidad de que el club se pueda mantener, pero no depende de mí, no depende de la Federación, depende directamente de la junta directiva del club, y las decisiones que tienen que tomar al respecto para que esto pueda mantenerse viable, porque también es cierto, y lo digo con total responsabilidad, sí el club sale, de la manera cómo terminó, es mejor que no salga, porque, con todo el dolor se lo digo, porque fue prácticamente una odisea que el club terminara la fase regular de la Liga FutVe, ni que contar lo que tuvieron que hacer para que pudieran culminar con la Liga FutVe junior, pero es muy triste, sabe, uno lo siente, por el sentimiento que uno le tiene al club, ya que el club es un patrimonio de nuestro estado…”

Concluyendo sobre este espinoso y nada agradable tema de la caída hacia la debacle total de Mineros de Guayana, Barros dijo que a raíz de esto “ahora nuestro CTE Cachamay, por primera vez en tantos años, estará sin fútbol de primera división, es una pérdida por donde los mires, para todos, pierde el estado, pierde la Asociación, pierde la afición, pierde el jugador y ojo que los otros clubes profesionales como Angostura, AIFI y Bolívar Sport Club hacen un esfuerzo tremendo, hacen un trabajo digno, con lo que tienen hasta donde pueden, yo me siento muy orgullo del trabajo que vienen haciendo tanto es canteras como el trabajo administrativo de todos ellos, pero el ejemplo, el reflejo que tenía que ser Mineros de Guayana, para todos, en este momento no está. Incluso le digo, yo tengo las puertas abiertas de ser parte en lo que sea necesario para la reconstrucción del club, en ser un apoyo en lo que sea necesario, pero entenderá que ese tiene que venir de lineamientos a los cuales yo me debo…”