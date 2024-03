Regular un precio mínimo para el ganado en pie, quieren los productores, y de allí establecer varias ofertas, dependiendo de la capacidad y el tipo de carne que cada uno produzca, así lo manifestó Edgar Medina Presidente de la Asociación de Ganaderos del Estado Táchira (Asogata).

Explicó que actualmente hay una disparidad entre los precios de venta al público y los estipulados para el ganado en pie. Esta situación ha llevado a pérdidas significativas para los ganaderos quienes han generado una demanda clara, establecer el precio de venta en puerta de corral en un valor que no debe ser inferior a 1.80 y 1.85 dólares por kilogramo de carne.

La cadena de comercialización de la carne, desde los productores ganaderos hasta los consumidores finales, refleja una marcada irregularidad, ya que a pesar que los productores han reducido el precio de la carne a 1.50 dólares por kilo de ganado en pie, con la intención de reducir los precios al consumidor y fomentar el consumo, estos se mantienen entre 7 y 8 dólares, desde hace más de un año lo que evidencia que el primer eslabón de esta cadena obtenga una utilidad desproporcionada en la venta de productos cárnicos.

Ante esta problemática, Asogata hace un llamado al Gobierno Nacional para que intervenga y se pueda asegurar los productos que se comercialicen a un precio justo.

“Hacemos un llamado a la cadena de comercialización para estabilizar el precio en pie. Y al Ejecutivo Nacional le podemos pedir que nos apoye en buscar, a través de mesas de trabajo, acuerdos con todo el circuito del sector cárnico. Que estén los diferentes eslabones de la cadena de comercialización y nos sinceremos de verdad, con los precios que cada uno tiene”.

Aclaró Medina que esta estabilización, no afectará al consumidor final. Detalló que desde hace más de un año, el precio del consumidor final se ha mantenido, “hace más de un año no suben los precios de la carne en Venezuela, está estable, pero hace un año tampoco ha bajado. No pretendemos que a nosotros todas las semanas nos bajen el precio de la carne a puerta de corral, que es lo que pedimos a los productores, que no repercuta, que no suba. La estructura de costos en 1.80, da la posibilidad que no le suba el precio al consumidor final, que al fin y al cabo somos todos, porque todos somos pueblo”.

Indicó que, en promedio, se llevan a los mataderos 19 mil reses de manera mensual.

Carne de búfalo se vende a precio de bovino

La carne de búfalo es mucho más económica que la de bovina con un precio de 1.20 dólares el kilo y está es vendida al consumidor como carne de primera.

El presidente de Asogata hizo un llamado a las instituciones nacionales y a la mesa cárnica del estado a controlar la situación y etiquetar claramente la carne de búfalo en los establecimientos comerciales para que los consumidores conozcan el tipo de proteína que consumen y se aplique un precio proporcionalmente menor, evitando así que los intermediarios obtengan utilidades excesivas en la cadena de comercialización.

Los productores agropecuarios demandan una intervención urgente para garantizar la sostenibilidad de sus unidades de producción, una remuneración justa por su trabajo y precios accesibles para los consumidores venezolanos.