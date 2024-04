El Gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional han convertido lo que iba a ser el séptimo ciclo de diálogos en Caracas en una reunión «extraordinaria» que comenzará el viernes, pedida por la guerrilla, y a la que asistirá su máximo líder, ‘Antonio García’, porque consideran que hay un «congelamiento» en las negociaciones.

Aunque el clima aparentemente está en calma y ambas partes aseguraron que limaron las asperezas en La Habana, el ELN ha vuelto a mostrar sus inquietudes ante el proceso por el «crítico estado» del proceso de paz que, en opinión de ese grupo armado, está sumido en un «congelamiento».

El Gobierno ha cedido y ha convertido el ciclo de diálogos en un encuentro extraordinario, lo que da pie a que asistan integrantes del ELN que no forman parte de la delegación, como su máximo líder, Eliécer Herlinto Chamorro, alias ‘Antonio García’.

El «estado crítico»

Después de prolongar por seis meses el cese al fuego bilateral, vigente durante el sexto ciclo en La Habana, en febrero el ELN anunció que los diálogos entraban en una fase de congelamiento.

La guerrilla se contrarió por el anuncio del gobernador del departamento de Nariño (fronterizo con Ecuador), Luis Alfonso Escobar, de que se iban a realizar unos diálogos regionales donde supuestamente estaba también involucrado un frente que la guerrilla decía que había sido infiltrado por agentes del Estado.

El diálogo duró congelado menos de una semana, pues tras una reunión de las partes en Cuba, decidieron descongelarlo: «lo hemos resuelto, hemos encontrado caminos, hemos asumido compromisos… Y hay algo muy importante en este encuentro de emergencia que tuvimos y es que las actividades siguen», esgrimió a EFE entonces la jefa negociadora del Gobierno, Vera Grabe.

Sin embargo, la guerrilla sigue descontenta con estos diálogos y hoy en un comunicado han vuelto a acusar al Gobierno de que en marzo «prosiguieron con el doble manejo del proceso de paz con el ELN», al mantener el diálogo en Nariño, lo que es una «conducta contraria al juego limpio y la buena fe que deben caracterizar las conversaciones de paz».

Un dardo acusador más de los lanzados al Gobierno por intentar filtrar una imagen de un ELN descompuesto o con fracturas, mientras inciden en que la única mesa de negociación posible es la nacional, la que gira desde hace año y medio entre Caracas, Ciudad de México y La Habana.

‘Antonio García’ denunció en una entrevista reciente con Radio Nacional de Colombia que no se está cumpliendo el cese al fuego, pues, según dijo, «sigue el plan ofensivo militar de las Fuerzas Militares junto a las paramilitares contra el ELN, (y) siguen las operaciones de inteligencia».

También se quejó de que el ELN aún no ha sido retirado de la lista de grupos armados organizados, pero el Gobierno no se lo plantea hasta que su tránsito hacia la paz no sea más firme: Cuando «el proceso sea irreversible y sea cada vez más claro, esas gestiones también avanzarán (…) es decir, entre menor actividad armada, por supuesto mayores posibilidades de que esa gestión sea efectiva», aseguró Grabe en una entrevista a EFE en febrero.

Temas a tratar

El Gobierno quería abordar en Caracas la participación de las víctimas y el seguimiento al cese al fuego, pero también poner sobre la mesa «para dónde va el proceso, buscar traer el tema de las víctimas», como afirmó Grabe la semana pasada.

Pero si hasta ahora ha podido haber rifirrafes en las negociaciones es muy probable que esos dos últimos temas, junto al fin del conflicto, sean los que más problemas traigan, pues no está claro aún cómo el ELN ve el desarme o si incluso estaría dispuesto a ello.

Este viernes lo primero que harán las delegaciones será justamente definir los temas a tratar durante estos diez días de reunión extraordinaria.

«Esperamos, además, tratar temas como la grave situación de Arauca, para que cese el enfrentamiento entre grupos que afecta a la población. Esperamos llegar el 22 con la decisión de nuevos y definitivos avances», expresó Grabe ayer antes de partir a Caracas, citada en una nota de la oficina del Alto Comisionado para la Paz.