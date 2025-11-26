Un grupo de militares afirmó haber tomado el control de Guinea-Bisáu, suspendido el proceso electoral en curso y ordenado el cierre de las fronteras y del espacio aéreo del país «hasta nueva orden».

El llamado Alto Comando Militar para la Restauración del Orden Nacional «acaba de asumir la plenitud de los poderes del Estado de la República de Guinea-Bisáu», anunció el portavoz del grupo, general Denis N’Canha, responsable militar del palacio presidencial, al leer un comunicado en el Cuartel General de las Fuerzas Armadas en la capital de este país de África occidental, Bisáu.

Situación temprano en Guinea-Bisáu

Fuertes disparos de armas automáticas se escucharon en el centro de la capital de Guinea-Bisáu cerca de la Comisión Electoral Nacional (CNE), entre informaciones sobre la supuesta detención del presidente saliente, Umaro Sissoco Embaló, en la víspera de divulgarse los resultados de las elecciones generales del pasado domingo.

Según testigos, la población en esa zona huyó aterrorizada a barrios periféricos, intentando protegerse ante la presencia de un grupo de hombres armados, aunque, por ahora, se desconoce el origen de los disparos.

Una fuente del Ministerio del Interior y Orden Público, bajo anonimato, aseguró que hombres armados irrumpieron en la sede de la CNE e intentaron atacar el palacio presidencial, mientras el semanario panafricano francés Jeune Afrique publicó que el propio Embaló le confirmó que se encontraba detenido alrededor del mediodía en su despacho.