Ha sido una semana difícil en lo emocional para Eugenio Suárez , tercera base venezolano de los D-backs, quien ha lidiado con rumores de cambio y una mala racha ofensiva.

Pero la noche del lunes, la situación se tornó dolorosa físicamente, luego de que Suárez recibió un pelotazo en el dedo índice derecho por una sinker de 95.6 mph lanzada por el relevista de los Tigres, Will Vest.

Suárez mostró señales evidentes de dolor y saltó cuando el trainer Ryan DiPanfilo tocó su dedo.

Acostumbrado a luchar por mantenerse en juego, Suárez se dirigió de inmediato al dugout. Las radiografías tomadas en el Comerica Park tras la derrota de Arizona por 5-1 resultaron negativas, pero está programado para someterse a más exámenes este martes en Detroit.

Una posible lesión seria no solo afectaría a los D-backs. Suárez, quien será agente libre próximamente, suma 36 jonrones y 87 carreras impulsadas, y es considerado por muchos como el mejor bateador disponible antes de la Fecha Límite de Cambios del jueves.

Varios equipos, incluyendo los propios Tigres, han mostrado interés en adquirirlo.

«Obviamente, duele, pero la buena noticia es que la radiografía salió negativa», comentó Suárez.

«Pensé que me había fracturado algo, pero gracias a Dios no fue así. Veremos mañana qué exámenes me hacen, pero ahora mismo voy a hacer todo lo posible por regresar pronto».

Suárez ha recibido 15 pelotazos esta temporada, varios de ellos en la mano derecha.

«Es una locura», externó. «No sé. Me han golpeado tantas veces en la mano este año. No sé qué está pasando».

En el clubhouse de Arizona, el tema genera molestia, aunque no creen que haya habido intención por parte de Vest.

«Es parte del juego, y no creo que Vest haya querido golpear a nadie ahí, mucho menos a uno de los bateadores más destacados de MLB», expresó el mánager Torey Lovullo.

«No quieres ver ese tipo de jugadas que sacan a peloteros importantes del terreno. Ellos necesitan estar en el campo produciendo. [Suárez] ha sido una gran historia esta temporada. Así que, sin duda, no creo que haya sido intencional».