La NFL ha confirmado oficialmente que la legendaria banda Green Day, integrante del Salón de la Fama del Rock and Roll, será la encargada de protagonizar la ceremonia de apertura del Super Bowl LX.

El evento, que marca el 60 aniversario de la máxima cita del fútbol americano, se llevará a cabo el próximo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

Tim Tubito, director de eventos de la NFL, destacó la relevancia de esta elección al señalar que contar con una agrupación de tal trayectoria es una forma conmovedora de honrar a las leyendas del deporte.

«Esperamos crear una celebración colectiva para los aficionados en el estadio y en todo el mundo», afirmó el directivo, subrayando el peso histórico de esta edición.

El regreso triunfal a casa

Para los integrantes de Green Day —Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool—, esta presentación representa un momento especial al jugar «en casa», dada su formación en California en 1986. La banda, ganadora de cinco premios Grammy, compartirá el escenario previo al partido con artistas de renombre como Charlie Puth, Brandi Carlile y Coco Jones.

Billie Joe Armstrong expresó el orgullo del grupo por participar en este tributo a los Jugadores Más Valiosos (MVP) que han definido el deporte.

Asimismo, la presencia del trío de punk-rock asegura una descarga de energía para los miles de asistentes y millones de espectadores que seguirán la transmisión global, explica El Nacional.

El fenómeno de Bad Bunny y la diversidad

Sin embargo, el anuncio no llega exento de debate. La expectativa musical para esta edición se encendió desde septiembre pasado con la designación del puertorriqueño Bad Bunny como la figura principal del espectáculo de medio tiempo.

Además, esta decisión generó reacciones divididas, incluyendo el rechazo de sectores del movimiento «Make America Great Again» (MAGA). A pesar de las críticas, el «Conejo Malo» ha reforzado su mensaje de inclusión.

Recientemente, el artista publicó un video promocional titulado «El 8 de febrero el mundo bailará», donde utiliza su éxito «Baile inolvidable» para mostrar una celebración multicultural.

Finalmente, en el clip, que ya supera los 3 millones de interacciones, se observa al cantante bailando junto a personas de diversas nacionalidades, consolidando el Super Bowl LX como un espacio de apertura y diversidad cultural frente a la polémica.