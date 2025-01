Los Memphis Grizzlies, los Detroit Pistons y los Phoenix Suns se llevaron la victoria en una jornada de la NBA con tres partidos aplazados.

Dos de ellos, Los Angeles Lakers-San Antonio Spurs y Los Angeles Clippers-Charlotte Hornets, retrasados el viernes debido a los graves incendios que está sufriendo Los Ángeles.

Además, la NBA anunció este sábado por la mañana que el encuentro que se iba a disputar por la tarde entre los Atlanta Hawks y los Houston Rockets también se jugaría en otra fecha debido a las bajas temperaturas y el hielo en Atlanta.

TIMBERWOLVES 125 – GRIZZLIES 127

Dos acrobáticas canastas de Ja Morant en el último minuto le dieron el triunfo a los Grizzlies (25-14) en este vibrante duelo en el que ninguno de los equipos tuvo ventajas de más de 6 puntos.

Esas dos acciones clave maquillaron una actuación discreta de Morant, que se quedó en solo 12 puntos con un pésimo 5 de 19 en tiros. Los mejores de Memphis fueron Jaren Jackson Jr. (33 puntos y 8 rebotes) y Desmond Bane (21 puntos).

El español Santi Aldama volvió a dar buenos minutos desde el banquillo con 11 puntos y un 3 de 4 en triples.

Por su parte, los Wolves (20-18) perdieron después de tres triunfos seguidos y de que Anthony Edwards no pudiera ganar el encuentro con un triple sobre la bocina (su tiro no llegó a tiempo y además no entró). La estrella de Minesota acabó con solo 15 puntos (4 de 13).

Donte DiVincenzo rozó el triple-doble con 27 puntos (6 de 11 en triples), 10 rebotes y 7 asistencias para unos Wolves que metieron el 56,6 % de sus tiros pero que se desangraron con 19 pérdidas de balón que dieron pie a 27 puntos de los Grizzlies y que permitieron 21 rebotes ofensivos de Memphis.

PISTONS 123 – RAPTORS 114

Cade Cunningham se lució con un triple-doble (22 puntos, 10 rebotes y 17 asistencias) para que estos pujantes Pistons (20-19) cosecharan su sexta victoria en sus últimos siete partidos. Tim Hardaway Jr. también resultó fundamental en Detroit con 27 puntos y un enorme 7 de 8 en triples dentro de unos Pistons que brillaron desde el perímetro con un gran 19 de 33.

Immanuel Quickley (25 puntos) fue el más productivo de unos Raptors (8-31) a la deriva, que son penúltimos del Este y que han encadenado cinco derrotas consecutivas.

SUNS 114 – JAZZ 106

Aprovechando un tramo sencillo de su calendario, los Suns (18-19) han sumado tres triunfos en sus últimos cuatro partidos pero todavía siguen fuera del ‘play-in’ en el Oeste.

Devin Booker (34 puntos con 6 de 12 en triples) y Kevin Durant (25 puntos y 7 asistencias) encabezaron a Phoenix. En los Jazz (9-28), que sufrieron su tercera derrota seguida y que continúan penúltimos del Oeste, el máximo anotador fue Lauri Markkanen (24 puntos).

BLAZERS 98 – HEAT 119

En el último encuentro del día, los Heat (20-17) sumaron su tercer triunfo seguido derrotando a los Blazers (13-25) en un partido que ya dominaban de 20 puntos en el segundo cuarto pero en el que tuvieron que contener la reacción local en el tercer cuarto.

Tyler Herro tomó las riendas de Miami con 32 puntos (7 de 14 en triples) mientras que Anfernee Simons hizo lo propio en Portland con 28 puntos (también 7 de 14 desde el perímetro). El mexicano Jaime Jáquez Jr. logró 11 puntos para los Heat.