Integrantes del Foro de Sao Paulo, agrupación que concentra a partidos y grupos políticos de izquierda de América, se reunirán en Caracas el 18 y 19 de noviembre, según anunció Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Psuv.

Cabello aclaró a medios de comunicación que no se trata del foro como tal, sino un «grupo de trabajo» que visitaría Venezuela los próximos días.

Según reportaje del diario El Tiempo de Colombia, durante la visita a Venezuela se firmará el Protocolo de Cooperación entre la Universidad Internacional de las Comunicaciones y el Foro de Sao Paulo, según datos extraoficiales.

El exdiputado a la Asamblea Nacional, José Guerra, criticó el encuentro que se llevará a cabo en el país, pues asegura que el dinero para dicho evento saldrá del Fisco Nacional.

«Si no lo sabían. El próximo viernes y sábado se reune en Caracas el Foro de Sao Pablo con más de 100 invitados internacionales cuyos gastos de pasajes, comida, hotel etc los pagará Maduro con dineros del Fisco Nacional. El mismo que dice que no hay dinero para los salarios», comentó Guerra, vía Twitter.

El Foro de Sao Paulo está integrado por miembros de partidos de izquierda y movimientos sociales de Argentina, Aruba, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Curazao, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Martinica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.

Nació en el año 1990 tras la caída del Muro de Berlín, como una estrategia del Partido de los Trabajadores en Brasil, representado por Lula Da Silva, para buscar alternativas en torno a la caída de la Unión Soviética y la llegada del neoliberalismo a América Latina.

En el año 2019 el encuentro se llevó a cabo en Venezuela, como una forma de brindar apoyo al gobierno de Nicolás Maduro frente a la postura de diversos gobiernos que califican al mandatario venezolano como dictador.