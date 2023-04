El opositor Juan Guaidó denunció este domingo que el gobierno de Nicolás Maduro está por ordenar su captura.

En un video publicado en redes sociales aseguró que ha recibido información de que en las próximas horas podrían intentar detenerlo.

«Hoy, Domingo de Ramos, recibí por tres fuentes distintas que Maduro está por dar orden de captura contra de mi persona, basándose en acusaciones falsas», dijo.

Luego de esto, indicó: «Y probablemente contra otras personas ligadas a la oposición».

En su declaración, agregó: “Al parecer la acusación de turno que intentan forjar esta vez tiene que ver con la empresa Monómeros«.

Guaidó dijo que usarán acusaciones falsas en su contra. «Revivirán las mentiras de las cuales ellos no han presentado ni una prueba. De hecho, mientras ellos quieren rematar la empresa, nosotros la mantuvimos como patrimonio venezolano. Investigamos cuando se hicieron señalamientos, ordenamos auditorías externas, se le dio responsable política a la gerencia por parte de la Asamblea Nacional”, indicó.

Mensaje de Guaidó

En la declaración, el opositor dijo: «Seguirán inventando falacias de mí. Saben muy bien que a mí el régimen me la tiene jurada porque los desafiamos desde el primer día; porque los hemos desafiado y lo seguimos haciendo y porque voy a seguir adelante».

El expresidente de la Asamblea Nacional enfatizó de igual manera: «Por ahora intentan perseguirme para calmar a sus bases, para cambiar el foco de atención tras la confesión de corrupción que ellos hicieron. La confesión de por qué el país está en ruinas, quebrado. No tiene que ver con el bloqueo, no tiene que ver con las sanciones, es saqueo. Maduro anda arrecho porque lo robaron a él, lo humilló su propia gente. Por eso manda a su gente a perse

En su mensaje también envió un duro mensaje: “Maduro te lo digo directo: seguiremos luchando por una Venezuela libre y democrática. Ya basta de tanta persecución o intimidación para simplemente aferrarte al poder. El pueblo no te quiere, quiere que te vayas. Sabes bien que el 2024 viene y que no tienes vida de ningún tipo electoralmente. Si te enfrentamos unidos te derrotamos fácilmente. Así que aprovecha para poder irte a Cuba o Rusia, para que dejes a los venezolanos en paz, porque bien sabes que si me arrestas el mundo te seguirá viendo como lo que eres: un dictador”