En el marco de la celebración de los 355 años de la Resistencia Indígena, la Gobernación del estado Guayana Esequiba, en articulación con la Fundación de Acción Social Esequibo, llevó a cabo una significativa jornada de salud integral y asistencia social.

La actividad se centró en la comunidad indígena Pozo Oscuro, donde más de 500 personas fueron atendidas en diversas áreas médicas.

También se realizó la entrega de materiales para el mejoramiento de la escuela de la comunidad, en aras de garantizar espacios educativos dignos y de calidad para los niños y jóvenes de Pozo Oscuro.