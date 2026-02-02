Los Rojos de Cincinnati han alcanzado un acuerdo para traer de vuelta a sus filas al tercera base venezolano Eugenio Suárez.

Según informó Jeff Passan de ESPN, el pacto se cerró por una temporada y 15 millones de dólares, incluyendo además una opción mutua para la campaña de 2027.

El regreso de «Geno» representa un movimiento estratégico para la organización, que busca potenciar su alineación de cara a la postemporada.

Se espera que Suárez asuma un rol protagónico, posiblemente como bateador designado, aportando la cuota de poder que lo caracteriza.

Suárez viene de una zafra destacada en la que, si bien promedió .228, demostró su capacidad productiva al registrar 49 cuadrangulares, 118 carreras impulsadas y 134 imparables.

Con esta firma, los Rojos aseguran un bate probado y un líder veterano para su joven núcleo de jugadores.