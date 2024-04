En el 2019, Eugenio Suárez – jugando con los Rojos de Cincinnati — puso un récord de más jonrones conectados por un jugador venezolano en Grandes Ligas con 49, que a su vez fue una marca para antesalistas en la historia de la Liga Nacional. Ese año, el tercera base tuvo un porcentaje de batazos duros del 43.1%, en el percentil 61 de las Mayores. Desde entonces, ha disminuido su total de cuadrangulares por temporada, pero su taza de contacto duro no ha variado mucho, incluyendo un 43.0% en el 2023 con los Marineros.

Ahora, tras su cambio de los Marineros a los Diamondbacks, Suárez se encuentra una vez más en un lugar más idóneo para sacar la bola. Del 2021 al 2023, según Statcast, el T-Mobile Park de Seattle fue el estadio de Grandes Ligas más difícil para los jonroneros. El Great American Ballpark de Cincinnati fue el tercero más fácil, con el Chase Field de Arizona como el número 16.

Con Seattle, Suárez conectó 31 y 22 bambinazos en el 2022 y el 2023, respectivamente. Son números bastante respetables, pero, ¿podría Suárez aumentar esas cifras jugando en el desierto ahora?

“Esperemos que sea así”, dijo Suárez, de 32 años de edad y quien dio su primer batazo de vuelta entera en el 2024 el sábado pasado, un cuadrangular de 402 pies ante el zurdo de los Rockies, Austin Gomber. “Seattle es un poco grande. Es un estadio para pitchers, pero no le doy importancia a eso. Yo vengo a hacer mi trabajo. No me preocupo por querer dar jonrones en todos los turnos. La situación es lo que los ameritan. Yo solamente salgo a dar lo mejor de mí y que pase lo que tenga que pasar”.

Tras llegar a la Serie Mundial de manera inesperada en el 2023, los Diamondbacks se dedicaron a mejorar su roster durante el invierno. Entre los varios movimientos que hicieron fue adquirir a Suárez por el relevista dominicano Carlos Vargas y el receptor Seby Zavalas. La producción ofensiva de Suárez debe de representar una clara mejoría en comparación con el año pasado para Arizona, que contó con una combinación de Evan Longoria, el puertorriqueño Emmanuel Rivera y Josh Rojas en la esquina caliente la temporada pasada.

La primera impresión ha sido bastante buena. En sus primeros cuatro partidos de la campaña del 2024, contra los Rockies, Suárez bateó de 14-6 (.429) con el cuadrangular antes mencionado y cuatro carreras empujadas.

“Primero que nada, mucha intensidad”, comentó el dirigente de los Diamondbacks, Torey Lovullo, sobre lo visto de Suárez hasta ahora.

“Mucha pasión por el juego a la hora de salir a ganar juegos. Eso fue lo primero que noté. Está en sintonía con todo lo que está pasando en su espacio y más allá de eso. Es un gran compañero de equipo, a la vez que quiere que sus propios compañeros se responsabilicen por sus acciones.

“Es bien respetado en el juego y por su personalidad, ha encajado muy bien en ese clubhouse”.

Suárez, un extorpedero que rehízo su swing y brilló con los Rojos tras un discreto inicio de carrera con los Tigres de Detroit, ha participado en tres postemporadas – una con cada uno de sus primeros tres equipos de Grandes Ligas – pero nunca ha pasado de la ronda divisional. Con los Diamondbacks tomando impulso tras sus éxitos en octubre pasado, el veterano ve una buena oportunidad de cambiar eso, sobre todo con seis Comodines en cada liga permitiéndole soñar a Arizona, pese a compartir la División Oeste de la Liga Nacional con los Dodgers.

“Es algo que me emociona y me inspira, porque es un equipo que tiene ganas y tiene hambre de conseguir ese campeonato para Arizona”, comentó Suárez al respecto. “Ser parte de eso es un honor para mí. Me siento sumamente contento, porque tenemos muchas posibilidades de alcanzar la meta”.

Y por supuesto, con Suárez, Eduardo Rodríguez – firmado como agente libre durante el invierno – y Gabriel Moreno, hay bastante sabor venezolano en el desierto ahora mismo.

“Es bonito”, dijo Suárez al respecto. “Es importante siempre tener compañeros, paisanos en un mismo equipo. Siempre estamos compartiendo, siempre estamos apoyándonos uno al otro. Divirtiéndonos entre nosotros mismos.

“Es bonito ver lo que hemos estado haciendo, no solamente por el buen inicio de temporada, sino por lo que hicimos el Spring Training. Es un buen grupo, un

grupo bastante unido, que es lo más importante. Me alegra y es un placer ser parte de esta organización”.