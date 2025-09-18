La guayanesa Camila Morales Padilla, de 18 años de edad, ha sido seleccionada para formar parte de la delegación de Venezuela que participará en el Mundial Junior de Pádel, que se llevará a cabo en la ciudad de Tarragona en España, desde el 26 de septiembre al 4 de octubre.

El equipo criollo estará compuesto por doce atletas, seis mujeres y seis hombres.

Para Camila, representar a Venezuela es un gran orgullo y una enorme responsabilidad.

«Tengo que competir para dejarlos en alto a todos como país», afirmó en una entrevista para Nueva Prensa Digital, quien con poca experiencia ha demostrado que posee un talento excepcional.

Del tenis al pádel

Morales, quien ha practicado tenis desde los cuatro años impulsado por su padre, descubrió el pádel a finales del año pasado gracias a sus amigos de colegio.

«Mis compañeros del colegio estábamos en proceso de bachiller y ellos me comentan, no, tú juegas tenis, me imagino te debe gustar bastante, pádel, yo no tenía idea qué era el pádel, este, íbamos a jugar una partida, íbamos al club UniPádel», contó.

Luego de una partida casual, «conozco al profesor Pablo Fernández, que me ha visto, ve mi potencial, ve cómo juego, y de una vez me ha dicho, que puedo ser parte de esta academia, becada totalmente como atleta».

Camila estuvo entrenando en esta academia hasta mediados de abril de este año 2025, cuando se cambia al Arenas con el profesor Leonardo León, siendo un completo que apenas está iniciando, pero que de acuerdo a la guayanesa «es un proyecto demasiado grande».

Morales Padilla mencionó que su avance «fue rápido» y que no solo le ha permitido desarrollar su potencial, sino que también la ha llevado a formar parte del equipo nacional en tiempo récord.

Proceso de selección

En cuanto al proceso de selección, Morales indicó que «hicieron una preselección, donde escogieron a los atletas más destacados de cada categoría: Sub 14, Sub 16 y Sub 18», siendo esta última la categoría en la que participará Camila en la cita mundialista.

Los atletas preelegidos fueron aquellos que resaltaron en los campeonatos nacionales como el Venezuela Pádel Tour, el Bullpádel, entre otros que se realizaron en el país, también, «en los destacados con puntuaciones de la federación», explicó.

De esta preselección, se escogieron dos jugadores por categoría para conformar las duplas que viajarían a España.

Morales Padilla detalló que en cada categoría varían la cantidad de atletas, en el caso de la Sub 18, donde ella participará, son «cuatro jugadoras porque hay pocas», dijo. Mientras que en la Sub 14 hay diez deportistas.

Preparación para el Mundial

Para la preparación, la atleta guayanesa la catalogó como «exigente», pues no solo se ha centrado en lo físico sino también en lo psicológico y nutricional.

«Es algo fundamental que nos han inculcado», refiriéndose al adiestramiento que ha venido realizando de la mano con la Federación Venezolana de Pádel.

La FVP han apoyado en su totalidad a los jugadores con sus entrenamientos, charlas de psicología deportiva y asesoría nutricional, así como la cobertura de todos los gastos logísticos para el campeonato.

Expectativas

En este mundial, que contará con la participación de 26 países en la categoría femenina, Venezuela compartirá grupo con Ecuador y Estados Unidos.

Camila tiene grandes aspiraciones para la competencia, expresando que el equipo tiene bastante «alta las expectativas» y «sentimos que podemos pasar de esta fase de grupo».

Futuro de Camila Morales Padilla en el pádel

En un futuro, Camila Morales Padilla se visualiza compitiendo al más alto nivel.

Para su corta edad, considera que tiene «una ventaja para crecer en este deporte» que todavía se desarrolla en Venezuela, pues, reveló que la edad media que están practicando esta disciplina es de 22 años.

Luego que se le preguntará si se ve representando a Venezuela en unos Juegos Olímpicos, en caso de que el pádel se admita como tal, Morales respondió que «siento que puedo llegar a unos olímpicos, si me lo propongo, claro que sí», concluyó la atleta, mostrando su determinación y ambición.