El presidente de Guyana, Irfaan Ali, aseguró este jueves que «en los próximos días, semanas y meses», su país verá «una mayor colaboración» con sus socios internacionales en torno a la disputa territorial que sostiene con Venezuela por un territorio de casi 160.000 kilómetros cuadrados, ubicado al oeste del río Esequibo.

Durante una visita a la localidad de Kumaka, el presidente guyanés aseguró a los residentes que «no hay nada que temer» en torno a este conflicto territorial, y recordó que su país cuenta con apoyo de los países de la Commonwealth, de La Comunidad del Caribe (Caricom) y otros socios externos, entre ellos Estados Unidos.

«No damos nada por sentado (…) Por eso es que nuestra estrategia general es que no hay nada de que alarmarse. No hay absolutamente nada que temer. Estamos haciendo todo de acuerdo con las directrices internacionales, y creemos que Venezuela no actuará imprudentemente», afirmó.

El mandatario insistió en que el Esequibo «pertenece a Guyana» y pidió a la ciudadanía de su país no permitir que las declaraciones procedentes de Venezuela les «infundan miedo».

También remarcó el compromiso de su Gobierno de proteger la integridad territorial de la nación, para lo que está trabajando, dijo, con la Fuerza de Defensa de Guyana (GDF) y otras agencias relevantes que puedan monitorear la situación en la frontera con Venezuela.

Además, reiteró su solicitud a Venezuela de que se apegue a las leyes internacionales y trabaje en una resolución pacífica, en el marco de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que se declaró competente para resolver la disputa.

Venezuela se prepara para celebrar un referendo consultivo sobre este tema el próximo 3 de diciembre, en el que busca que los venezolanos respondan cinco veces sí para rechazar los alegatos de Georgetown en el pleito y respaldar las acciones del Ejecutivo, entre ellas la creación de una región sobre el área en cuestión llamada Guayana Esequiba, para anexionarla al mapa nacional.

Entretanto, el Gobierno de Guyana aseguró que ha buscado «la protección urgente» de la CIJ ante «el siniestro plan de Venezuela para apoderarse del territorio guyanés» de Esequibo.