Una vez más el sector Tocorito en Upata, ha sido el tema de denuncia por parte de sus habitantes, quienes solicitan a los entes gubernamentales a prestarles apoyo con un plan de asfaltado.

Manifiestan que todas sus vías internas están intransitables, los pocos taxis que existen en el municipio Piar, se niegan circular por dicha zona, por lo que vecinos tienen que salir a la calle principal del sector 19 de Abril o entrada a la Caramuca, para poder tomar una unidad.

Destacaron, que el ente municipal viene pavimentando algunas calles de la localidad, pero, las comunidades con problemas del mal estado de las arterias viales, aún no son atendidas. Enrique Barrios, habitante en la comunidad dijo que es una calamidad encontrase con huecos y calles deterioradas, “esta situación hace que muchos taxistas y mototaxistas, no quieran pasar por esta zona”.

Barrios, expresó que desde hace más de 30 años no le dan un mantenimiento a la vía, “Tocorito es uno de esos sectores olvidados, nos sentimos marginados, ninguna autoridad se ha dignado a visitar este sector a prestar el apoyo para resolver las fallas que existen, pues, no sólo tenemos problemas de las calles, también, el 40% de esta zona no cuenta con alumbrado público”.

Más pesares

Al mismo tiempo, Ligia Valdez, quien reside en la comunidad destacó que es necesario la presencia de organismos de seguridad, ya que, algunos sujetos se han dado la tarea de visitar los espacios del Parque Infantil, mismo que está abandonado y lleno de maleza, para poner en zozobra a los vecinos que deciden salir a comprar algo a la bodega cercana.

“No descansaremos hasta lograr que nos hagan caso y den respuestas, vemos como algunas comunidades han sido atendidas, denunciaremos hasta que se presenten las autoridades a resolver nuestras fallas”, indicó Valdez.