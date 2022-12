Habitantes sufren por no tener agua potable, quienes residen en los sectores Colinas Bolivarianas, Ciudad Bendita, 6 de Noviembre, Monte de Horeb, Lomas de Angostura y San José, cargan agua en la avenida Perimetral, parroquia Agua Salada, donde hay una tubería donde de manera perenne hay agua potable.

En la avenida Perimetral, a la altura de la salida al municipio General Manuel Cedeño, los habitantes de la zona a diario se acercan a una tubería de agua potable, que está en la vía, donde se surten, además se ha hecho como una especie de poza y también se bañan.

Hombres, mujeres, niños, jóvenes, agotados por el inclemente sol, además del peligro que corren al cargar agua en barriles por una vía rápida y bastante transitada, se quejaron, sin querer dar declaraciones, mencionaron que es desesperantes, algunos cargan en los “carritos” mientras que otros solo llevan pimpinas y otros botellones y botellas para llevar agua a sus casas, luego de darse un chapuzón en el hueco lleno de agua.

Algunos de los jóvenes que cargaban agua, quienes no quisieron conversar con el equipo reporteril de Soy Nueva Prensa Digital, se quejaron por la falta de agua, dijeron estar cansados que no puedan tener agua por tubería, aseguran no saber de dónde sale el agua, que por cierto no tiene ninguna llave para cerrar, así que el bote es constante, de allí la “poza” de agua.

Pese al supuesto 70 % de la población de Ciudad Bolívar, municipio Angostura del Orinoco tiene agua en sus hogares, hay un 30 % que padece por no tenerla. El llamado es a las autoridades para que por favor atiendan a estos sectores vulnerables.