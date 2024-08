Las familias que residen en la comunidad Pablo González, de Upata, denunciaron el mal estado en que se encuentra toda la vialidad de esa zona, afectando el transitar de los vehículos y peatonal, asimismo, manifestaron que llevan más de 40 años con el problema y a pesar de hacer sus denuncias, nunca han sido escuchados, Renata Guevara, una residente dijo que da dolor ver sus calles en el estado en que se encuentran.

Al entrevistar a la vecina, esta comentó que ningún ente que ha gobernado en el municipio Piar, se ha dignado en visitar ese sector para que verifique la situación que presentan más de 100 familias, “este problema afecta tanto a los residentes, como a los conductores, intensificándose aún más en los días de lluvias, debido a que se llenan de agua los huecos y crean charcos que se esparcen en toda la vía”, informó Guevara.

Zobeida Guerra, conductora dijo que diariamente sale y entra al sector a buscar una clientela, “llevo ocho años recorriendo estas calles y de verdad que amerita asfaltado, porque el deterioro se observas en todas las vialidades, no hay una sola calle que este en óptimo estado, además, circular por unas arterias en muy malas condiciones, afectan los vehículos y los repuestos están costosos”.

Sin atención

Otros vecinos comentaron que nunca han recibido alguna ayuda por parte de los gobernantes de turnos, existen sitios de la comunidad donde no llega el agua potable, el aseo no pasa, no hay aceras, ni brocales, aunado a la ausencia de red de aguas servidas, por tanto, los habitantes solicitaron a los líderes de calles, formular proyectos a favor de la comunidad, “este próximo domingo será la consulta popular y no tengo conocimiento que proyecto introdujeron en beneficio de esta zona”, destacó una vecina quien omitió su identidad.