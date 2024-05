Denuncias y molestias por parte de los habitantes en las comunidades de Upata, por los constantes apagones que han ocurrido en los últimos cuatro días, donde la empresa Corpoelec no anuncia los cortes desprogramados y tampoco se responsabiliza de los daños que esto ha causado en los aparatos electrodomésticos, donde en su mayoría ha traído perdidas.

Carmen Méndez, usuaria mencionó que las fluctuaciones eléctricas, explosiones de transformadores y cortes en la energía, ha traído muchos malestares.

“Permanezco con la nevera, televisor y aire acondicionado, desconectados por temor a que se me dañen, situación que también me ha perjudicado, porque pierdo los alimentos fríos al no poder ser refrigerados, y con el calor que está haciendo, no puedo utilizar mi aire acondicionado, hasta cuando seguiremos así”.

Mirian Hurtado, resaltó que los apagones se presentan sin previo aviso, afectando a las familias, “estamos cansadas de esta situación, Corpoelec modificó y mejoró el sistema de pago de sus facturas, pero, no mejora sus servicios, no estamos durmiendo bien por las temperaturas altas, debería anunciar con anticipación cuando habrá o no un corte en el servicio”.

Aumenta la caída del servicio

Por su parte, Julio Pulido, expresó que en las últimas semanas el reporte de suspensión del servicio eléctrico está aumentando no sólo las cantidades de horas seguidas, también, se suman las fluctuaciones eléctricas que afecta los aparatos y equipos electrodomésticos, por ejemplo, entre el miércoles de la semana pasada, hasta el domingo, se denunció entre cuatro a cinco veces se iba la luz eléctrica.