Abastos, locales de comidas y restaurantes, diariamente son muy concurridos por la población de Upata, debido a la extensa variedad de productos alimenticios y servicios que se ofrecen, sin embargo, allí se refleja mucha insalubridad, falta de higiene y vestimenta adecuada para la manipulación de alimentos, lo que pone el riesgo el bienestar de la ciudadanía.

Una visita realizada en varios establecimientos y locales de comida, se observó parte de la higiene, sin embargo, en el espacio donde guardan los productos o en las cocinas donde preparan variedades de comida para los clientes, es otro nivel de insalubridad.

Noel Muñoz, quien trabajó en un restaurante informó que en las cocinas siempre existe presencia de cucarachas, ratas y cualquier tipo de insecto.

Para Muñoz, es importante que las autoridades sanitarias de Upata, volteen la mirada a los restaurantes y abastos, ya que, la mala manipulación de comidas y empaques de artículos que han tenido contacto con animales roedores, perjudica la salud de todos los consumidores.

“Los comerciantes de comida no hacen uso de prácticas higiénicas, porque los alimentos no se encuentran recubiertos para que no sean rotas las bolsas por las ratas, mientras que aquellos que preparan alimentos, no cuentan con medidas de sanidad”.

El caso de presencia de moscas, es otra situación de la que ningún comercio se salva, pues, con la llegada de las lluvias, se ha observado la presencia de plagas y moscas, además, de resultar molestos, representan un riesgo para la salud, debido a la capacidad de transmitir bacterias y microorganismos.

Llamado de urgencia

Algunos galenos de la localidad que prefirieron no identificarse manifestaron que la comida expuesta a roedores, puede provocar enfermedades sencillas, o algún padecimiento que puede ser mortal.

Además, de ocasionar infección por salmonela, leptospirosis o hantavirus, mientras que el contacto con cucarachas, tiende a contraer salmonella, escherichia coli, listeria monocytogenes, entre otras.