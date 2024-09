Upata era muy atraída por turistas, propios y visitantes, quienes no sólo gozaban de la visita en los espacios turísticos de la localidad, sino también podían disfrutar de una noche de galerones, conciertos, artistas plásticos y cultores, donde los upatenses llegaban a la Plaza Bolívar para deleitarse con las distintas expresiones como: Ballet Magestic y la Banda Típica de Orquesta Sinfónica de Upata, mostrando de esta manera el talento con el que contaban.

En la actualidad, muchos cultores de la región han manifestado la falta de atención y colaboración para retomar las actividades que se hacían en la Plaza y otros espacios, sin embargo, los entes competentes no dan apoyo y así poder rescatar muchos eventos que se realizaban cada fin de semana.

Norberto Bravo, quien es cultor destacó que no fue inscrito en la Misión de Cultores que hubo hace unos meses atrás, motivado a su salud, “no tuve la oportunidad, pero tampoco me hace falta, así podré denunciar los que otros no pueden”.

Destacó, que para aquellos años 2010-2019, se promovía los valores culturales a la familia piarense, ahora en época festivas es que se ejecutan a medias, donde se participa en el Festival de la Burriquita (ahora sólo se hace en el mes de junio), festivales de canto, actividades de títeres para los niños, presentaciones de artistas del municipio, exposiciones de pintura, dulcerías, golosinas, ventas de comida de otros países, compartiendo familiares y amigos de tres grandes noches en la Plaza Bolívar.

En total abandono

En este sentido, Yamilet Solís, usuaria manifestó que los cultores y personajes baluartes de la cultura en Upata, en una reunión sostenida expresaron que están en total abandono, y se necesita recuperar la cultura, las tradiciones y hacer de esos espacios, un lugar para toda la población, “debemos preservar la cultura y para eso se debe continuar creando, pues, una ciudad sin tradición, es un pueblo sin porvenir.