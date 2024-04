Al menos 50 familias del callejón El Calvario (casco central de Upata), claman por mejoras en la distribución de agua potable, pues, llevan más de 30 años con el problema y por más llamados que hacen a Hidrobolívar y Alcaldía de Piar, para que solucione la falla, no son atendidos, mientras tanto, los afectados deben caminar hasta la calle Vargas, para poder obtener el vital líquido.

Isa Bolívar, residente destacó que se siente molesta al no recibir respuestas por parte de los entes a quien le compete el problema, “ante la falta de agua, nos vemos en la obligación de pasar casi todo el día buscando el líquido a la calle adyacente, lo cual, no es justo porque nosotros cancelamos una factura mensual y no gozamos del servicio, exhortamos una vez más a los funcionarios atendernos”.

Asimismo, otras familias han tenido que comprar en ocasiones el agua a los camiones cisternas, en 5 dólares un tanque de 500 litros, pues, manifiestan que el agua es indispensable para cocinar, asearse, limpiar la casa y lavar, por tanto, esta problemática debe solucionarse porque ya lleva mucho tiempo y los moradores son los afectados.

Otro problema

También, los vecinos comentaron que su calle está en mal estado desde hace 10 años, a pesar de que colocaron asfaltado en la calle Vargas (a una cuadra del callejón El Calvario), su vía no fue tomada en cuenta, “le solicitamos al personal encargado del asfaltado para que nos hiciera un bacheo en nuestra vialidad y su respuesta fue que no podía porque el material estaba justo para lo programado”, informó Julio Carrión.