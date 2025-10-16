Guanta, El Tigre, estado Anzoátegui, está en shock tras el macabro hallazgo del cadáver de Wuilandes Suniaga, un joven de 30 años que desapareció sin dejar rastro desde la madrugada del sábado 11 de octubre.

Autoridades policiales informaron sobre su cuerpo, parcialmente quemado que fue localizado en un cerro conocido como Los Bajos de San José apenas este martes por la mañana.

Suniaga, padre de un niño y estudiante de cocina profesional, fue visto por última vez la medianoche del viernes en un local de comida rápida donde trabajaba. Su familia y amigos emprendieron una angustiosa búsqueda que terminó en tragedia.

El hallazgo del cadáver ha desatado indignación y exige respuestas a las autoridades que hasta ahora no han esclarecido qué ocurrió ni quiénes son los responsables.

La comunidad de Guanta clama justicia y mayor presencia policial ante la escalada de violencia y desapariciones en el estado Anzoátegui.

Mientras la investigación apenas comienza, la sombra de un crimen brutal empaña la esperanza de aquellos que todavía buscan a sus seres queridos en la región.