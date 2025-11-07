Las categorías masculinas marcaron el inicio de una nueva era en el primer torneo internacional de Arenas Pádel, celebrado en Puerto Ordaz. Los destacados padelistas portugueses Henrrique Barbosa y Vasco Pascoal se consagraron campeones de esta competencia, que otorga puntos al ranking nacional.

Durante una semana, las 12 pistas del Arenas Pádel Club fueron el epicentro de este emocionante deporte, albergando la copa inaugural del evento, respaldado por la Federación Nacional de Pádel. La competencia reunió a las mejores parejas del país y contó con la participación especial de destacados atletas internacionales.

Las instalaciones del complejo, ubicado en Ciudad Mineros, vibraron con la emoción y la destreza de los mejores jugadores, tanto venezolanos como extranjeros. El torneo incluyó combates en diversas categorías masculinas y femeninas, culminando en finales apasionantes que dieron lugar a nuevos campeones.

Resultados por categorías

En la categoría OPEN Masculino, los argentinos Joaquín Bastos y Lorenzo Bogarín llegaron a la final, pero Henrrique Barbosa y Vasco Pascoal se alzaron como los campeones absolutos tras un partido sumamente intenso.

La 7ª Categoría Masculina, Christian Marino y Alfredo López fueron los finalistas, enfrentándose a los campeones Adrián Alfaro y Rubén Ramírez, quienes demostraron una excelente coordinación y técnica.

En la 6ª Categoría Masculina, Lewis Villamizar y Rafael Cabrera se enfrentaron a Santiago Medina y Luis Pacheco, quienes se llevaron el título tras un destacado desempeño.

Los campeones de la 5ª Categoría Masculina, Samuel Uncein y Doménico Fabrizio, superaron a Daniel Haydarieh y Ángel Pérez para consagrarse.

En la 4ª Masculino, Cheo Pacheco y Alexander Matson se impusieron a Samuel Uncein y Danny Lepaje. La 3ª categoría Masculina fue dominada por Argenis Bermúdez y Alejandro Montes, quienes mostraron un gran control del juego frente a Benjamín León y Juan Kabeche.

La categoría Mixta 11, Haroldgis Andrade y Frederick Wuis vencieron a Marcela Herrera y Jhonny Reyes. Mixto 6, Argenis Bermúdez y Grecia Figueroa marcaron la diferencia ante Pedro Rojas y Marigaby Carrasco.

En el Master 45 tuvo como ganadores a Ziad Haydarieh y Antonio Pérez, quienes se impusieron a Jesús Morante y Juan Anselmi. La rama Femenina, Nadia Almonacid y Karliannis El Fakih se coronaron campeonas en la 4ª categoría frente a Amal Halabi y Carolina Alas.

En la 5ª Femenino, Girca Romero y María Victoria Hernández triunfaron en una intensa final contra Nicole Tineo y Haroldgis. En la 6ª Categoría Femenina, las finalistas Mia Haydarieh y Salma Nakad fueron superadas por las campeonas Samantha Gamboa y Nicol Tineo.

Finalmente, en la 7ª Categoría Femenina, Katherine Castrillón y Rosnely Rojas se impusieron con autoridad ante Hassanneidis Torres y Maria Alcalá en un juego sumamente reñido.

Con este evento, Guayana contribuye al crecimiento del pádel como uno de los deportes de mayor auge en el suroriente venezolano.