Ramón Guanipa, hijo del exdiputado antichavista Juan Pablo Guanipa, denunció este lunes la desaparición de su padre, retenido la noche del domingo por «hombres no identificados» armados, horas después de su excarcelación. La familia exige una fe de vida oficial, mientras la Fiscalía solicitó revocar su libertad por supuesta violación de medidas cautelares y aplicarle arresto domiciliario.

«Hasta ahora no tenemos información oficial de su paradero», declaró Ramón Guanipa en rueda de prensa en la sede de Primero Justicia (PJ) en Caracas. Recordó que la boleta de excarcelación solo imponía presentación periódica ante el tribunal y prohibición de salida del país, condiciones que, según él, su padre cumplió.

Guanipa padre fue liberado la tarde del domingo junto a opositores cercanos a María Corina Machado. Participó en una caravana de motocicletas y autos hacia cárceles para apoyar a familiares de presos políticos, pero alrededor de las 23:45 (hora local) fue interceptado. «Hombres sin uniforme, con armas largas, golpearon el vehículo y se lo llevaron tras bajarlo por la agresividad», relató el hijo.

Machado denunció en redes la medianoche del lunes el «levantón» por «hombres fuertemente armados». La Fiscalía, en comunicado, pidió al tribunal revocar la excarcelación por «incumplimiento de condiciones» y ordenar detención domiciliaria en Maracaibo, Zulia, sin detallar la violación.

El abogado Joel García criticó la opacidad: «No especifican qué condición incumplió, cuándo ni cómo. Declarar ante medios o acompañar familiares no viola cautelares; el tribunal no restringió expresión ni reuniones, derechos constitucionales», escribió en X.