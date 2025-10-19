Un hombre de 49 años desapareció en el río Orinoco mientras nadaba bajo supuestos efectos del alcohol, lo que habría provocado que la fuerte corriente lo arrastrara y perdiera de vista por sus acompañantes.

El incidente tuvo lugar en el municipio Angostura del Orinoco, donde Willy José Fragachan Pereira se encontraba con un grupo cuando, al estar presuntamente en estado etílico, nadaba en el río.

Testigos, reportaron la desaparición tras perderlo de vista, a pesar que hicieron el intento por adentrar en las profundas aguas del referido río, no pudieron por lo caudaloso del mismo.

Al lugar acudieron de inmediato organismos de rescate y seguridad, incluyendo la Protección Civil Municipal de Angostura del Orinoco, Bomberos Municipales, cuerpos policiales y la red primaria de información local para realizar las labores de búsqueda y coordinar la respuesta.

Grupos de rescates en lanchas recorrido río abajo para ver si localizan al infortunado, sin embargo no pudieron encontrar rastros del infortunado hombre.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias exactas del suceso y mantienen activa la búsqueda del cuerpo por el momento.