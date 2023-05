Hoy 01 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, obreros del sector público, trabajadores de las empresas básicas y gremio de educación, factores de la oposición, se reunieron desde tempranas horas de la mañana en la Plaza del Ejercito, para exigirle al gobierno nacional, un salario digno e indexados a la canasta básica alimentaria, mejoras en el sistema de salud, entre otras peticiones.

En esta oportunidad, Juan Manuel López Bouchard, Secretario General de la Federación Venezolana de Maestros (FVM), expresó, “hoy estamos conmemorando esta fecha histórica para todos los trabajadores a nivel internacional, donde se recuerda los Mártires de Chicago que fueron fusilados por el gobierno de los EE.UU en los años de 1886, aquí estamos el sindicato del sector educación, para pedirle al gobierno una justa reivindicación salarial para sector educativo, trabajadores de las empresas básicas, públicas, aunado a esto que las empresas privadas hagan lo propio”.

El secretario resaltó en su declaración, “tenemos un salario que está por debajo de los cinco dólares, nadie puede vivir con ese sueldo, donde la cesta básica está en los 900 dólares, por esto, pedimos al gobierno un aumento salarial para la clase obrera educativa y que se ajuste todos los salarios de todos los venezolanos, obreros y docentes, donde no alcanza para cubrir las necesidades elementales”.

Beneficios ausentes

Durante la declaración Bouchard, manifestó que el sector educativo no cuenta con un seguro de HCM, y entre los reclamos está los 280 de las primas contractuales, “nos dimos cuenta que no basta un aumento, sino cambiar el modelo político, también rechazamos los atropellos que ha hecho la Zana Educativa al amedrentar a 150 maestros, donde fueron obligados a no manifestar o solicitar salario, aunado a esto esta asamblea es por las condiciones en que se está laborando en las aulas de clases, todas las instituciones educativas están abandonadas”.

Mientras que el Dr. Eduardo Zaraza resaltó, “hoy se celebra el Día del Trabajador y no tenemos nada que celebrar, porque los trabajadores y trabajadoras, habían construido en años pasados este país, aportando a la democracia venezolana, hoy el régimen de Nicolás Maduro, no aporta herramientas para que estos obreros puedan hacer un país como el que todos merecemos para vivir, no existe obras de envergadura, ni infraestructura en todo el país, todo lo contrario, todo aquello que fue construido, ha sido acabado en su totalidad”.

También Luis León, trabajador de la empresa CVG Alcasa, quien participó en la asamblea exhortó al gobierno nacional un salario digno y que nos repongan todos los beneficios que se nos han quitado, como HCM, transporte, bonos, entre otros”.