Huachipato y Carabobo, que llega con ventaja por su triunfo por 1-0 en el partido de ida, se enfrentan este martes para definir un cupo a la tercera fase previa de la Copa Libertadores de 2026.

El encuentro se jugará en el estadio CAP de la localidad chilena de Talcahuano desde las 19:00 hora local (22:00 GMT) y el equipo que avance asegura, al menos, competir en la Copa Sudamericana.

El conjunto chileno, dirigido por Jaime García, intentará dar vuelta a la serie para prolongar sus opciones de llegar a la fase de grupos del certamen, la cual ha disputado en las ediciones de 1975, 2013 y 2024.

Sin embargo, antes de disputar este encuentro, Huachipato consiguió un importante triunfo en casa por 2-1 frente a Palestino en el torneo local, que lo tiene como líder de la clasificación con tres triunfos al hilo.

García rotó al equipo como precaución, limitando los minutos de juego para los futbolistas que fueron titulares ante los venezolanos hace una semana.

Carabobo, entrenado por Daniel Farías, quiere hacer prevalecer su ventaja para lograr el pase y mantener la ilusión de jugar la ronda de grupos, que nunca ha disputado porque siempre ha quedado apeado en las fases previas en las cinco ediciones anteriores en que participó: 2017, 2018, 2020, 2023 y 2025.

El conjunto valenciano igualó el pasado viernes 1-1 en la liga venezolana frente a Metropolitanos con un equipo casi alterno y se ubica en el cuarto lugar con solo un triunfo en cuatro partidos jugados.