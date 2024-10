Venezuela podría cerrar 2024 con un abultado déficit fiscal de 13 % del Producto Interno Bruto, el mayor en los últimos seis años y con una deuda externa equivalente a 918,8 % de las exportaciones al término del año, de acuerdo con el más reciente Informe de Coyuntura del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).

La estimación de la institución académica apunta que el endeudamiento externo de la república cerraría 2024 en 170.897 millones de dólares, un pasivo que se mantiene en default y no se puede renegociar, debido a las sanciones impuestas por Estados Unidos, las cuales mantienen cerrado el crédito externo de la República.

Según la data histórica del IIES de la UCAB, Venezuela encadena una situación de déficit fiscal persistente desde, al menos, 2014, un indicador que solo se redujo a un dígito anual en 2019, con -9,5 % del PIB, y 2021 con -8,9 % en 2023, el menor en la década.

Mientras tanto, la deuda externa, como porcentaje de las exportaciones anuales, se ha incrementado en 497,40 % en la última década.

El déficit fiscal estimado en 2024 es levemente inferior, sin embargo, al estimado para 2023 de 13,5 % del Producto Interno Bruto.

«Obviamente, este déficit es parcial, puesto que en una consolidación comprensiva de las finanzas del sector público habría que considerar por el lado de los ingresos los resultados operacionales de PDVSA, de las empresas no financieras del sector público, del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y de los fondos parafiscales», aclara el informe.

Debido a la ausencia de información oficial, especialmente porque los presupuestos anuales no se pueden conocer en detalle, no es posible tener data oficial sobre estos indicadores que retratan a un país que no puede vivir sin déficit.

De hecho, el propio IIES de la UCAB advierte que:

«En Venezuela, las estadísticas financieras del sector público se fueron haciendo precarias hasta prácticamente desaparecer a partir del 2016. Por esta razón, las estimaciones sobre las finanzas públicas venezolanas se basan en los datos de ingresos fiscales ordinarios provenientes de la recaudación tributaria interna del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) y de proyecciones de las variables petroleras que permiten estimar la regalía que las empresas del sector pagan al gobierno. Se advierte, por tanto, del carácter preliminar de las cifras aquí reportadas».

Se eleva el gasto público con bajos ingresos

El Informe de Coyuntura del IIES de la UCAB proyecta que el gasto público restringido en 2024 será equivalente a 29 % del Producto Interno Bruto, el más elevado desde 2017, cuando llegó a 37,7 % del PIB.

En los últimos tres años ha habido una recuperación paulatina del gasto que ha crecido en 5,2 puntos como porcentaje del PIB desde 2022 hasta la proyección de 2024, según el reporte.

Sin embargo, en perspectiva, el gasto público restringido pasó de 50,1 % del PIB en 2014 a 18,1% en 2021, lo que representa una reducción más que severa para iniciar, según las estimaciones del IIES, una recuperación paulatina desde 2022.

En cuanto al ingreso del sector público restringido también ha habido una recuperación, pero más modesta que la evolución del gasto en los últimos años. Entre 2022 y 2023, el Instituto de Estudios Económicos y Sociales de la UCAB estimó un incremento de 1 punto desde 11,7 % a 12,7 % del PIB.

En 2024 se proyecta una aceleración hasta 16% del PIB, la cual se explica básicamente por el incremento de la recaudación fiscal interna.

De hecho, «en 2024, la recaudación tributaria interna estimada equivale a 16% del PIB; esto es, 4,2 puntos porcentuales más que lo calculado en 2023 y 6 puntos más que el promedio histórico en el período 2015-2023, que representó aproximadamente 10% del PIB».

Y añade el informe: «el aumento se supone que obedece casi exclusivamente al repunte de la recaudación del impuesto sobre la renta (ISLR), que pasa a tener una participación en 2024 de casi 46,1 % de la recaudación tributaria total que, a su vez, representa 24,4 puntos porcentuales más que el promedio anual en el período 2007-2023 (21,7 %)».