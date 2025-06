La III edición de la Copa Justicia de fútbol se estará inaugurando este venidero viernes 20 de junio, en las instalaciones del Polideportivo Venalum, a partir de las 8:00 am, en lo que corresponderá a un candente cuadrangular que contará con la participación de los equipos AVM FC, el anfitrión Abogados Bolívar Futbol, el Centro Italo de Guayana FC y Venalum FC, estos en la categoría senior.

De esta manera lo dio a conocer el abogado y miembro de la junta directiva de Abogados Bolívar Fútbol, Simón Hernández, grupo en el que además se encuentran los juristas Franklin Rojas, Luis Loreto, José Guzmán y Alexander Velásquez.

Definido calendario y actividades

La apertura del evento, que como se inició arrancará a las 8:00 am, también contará con dos partidos ese día viernes 20 de junio, con los choques del anfitrión Abogados y el poderoso Centro Italo de Guayana, este último que viene de golear a la Unexpo por 5-0 en el torneo de la Liga Oficial Senior Máster el pasado sábado; sobre las 9:30 am; en tanto que a las 11:30 está pautado el lance en la categoría libre entre la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM), y el seleccionado de la Policía Nacional Bolivariana.

Sobre la tres de la tarde (3:00 pm), está fijado el pitazo inicial del cotejo senior entre AVM FC y el local –por cancha- Venalum FC, mismo horario en el que se jugará en la cancha de softbol del propio Polideportivo Venalum, las damas del Colegio de Abogados y Venalum, un duelo que desde ya resulta atractivo para los amantes del kickimball.

Programa aniversario III Copa Justicia

Día 20/06/25

8:00 am: Acto de inauguración

9:30 am partido ABOGADOS Vs. CENTRO ITALO

11:30 am partido categoría LIBRE entre DEM Vs PNB

3:00 pm partido entre VENALUM Vs AVM

3:00 pm partido de Kickingball COLEGIO ABOGADOS Vs VENALUM

Cierre el lunes 23 de junio

Las acciones deportivas tendrán su cierre con el choque por los puestos 3 y 4 del torneo senior, y la gran final, a la que llegarán los equipos que resulten ganadores de la fecha eliminatoria del cuadrangular, el lunes 23 de junio, Día del Abogado, para conocer el campeón del evento, todo ello arrancando a las 2:00 pm.

Día 23/06/25

Hora: 2:00 pm: Partido 3° y 4° categoría Senior

Hora: 4:00 pm: GRAN FINAL CAMPEÓN Y SUBCAMPEÓN

6:00 PREMIACIÓN

De manera especial para darle mayor realce a la celebración del Día del Abogado, han sido invitadas altos juristas y personalidades de la región, de la región, entre ellas la Juez Rectora del Estado Bolívar Yaritza Godoy, el presidente de CVG Venalum; Ángel González; el Fiscal Superior del estado Bolívar, Luis Roa; el Director de la PNB, Comisario Jefe Dr. Baudilio Sánchez; el Jefe de la División Deportes de CVG Venalum, Angel Manzanillo y la Jueza Coordinadora de los Tribunales, Dra. Leixa Collins Rodríguez.

El cuadrangular entregará Copas de campeón y subcampeón para el vencedor y el segundo puesto senior; una Copa de campeón para la categoría libre y una Copa para las que resulten campeonas del kickimball.